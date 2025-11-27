Gulyás Gergely bejelentette: a kormány segítő kezet nyújt, de előbb ki kell mondani, hogy Budapest csődbe ment

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök reggel 10 órától Kormányinfót tartanak, hogy ismertessék a legfrissebb kormányzati döntéseket a szerdán tartott kormányülés után.

Legutóbb két héttel ezelőtt tartottak Kormányinfót, akkor még a washingtoni csúcstalálkozó volt az esemény fő témája.

Ami a frissebb fejleményeket illeti, Orbán Viktor miniszterelnök egy szerdai Facebook-videóban számolt be arról, hogy egy maratoni kormányülést tartottak. Többe közt arról beszélt, hogy „impozánsak”az Otthon Start hitelprogram eredményei.

„A programot folytatni fogjuk, nyugdíjemelés, 14. havi nyugdíj bevezetésének módja, következő évi nyugdíjemelés mértéke”

– ígérte a kormányfő, miközben arról is beszélt, hogy tárgyaltak energetikai kérdésekről is, mind a lakossági energiatámogatások, mind a vállalatok vonatkozásban.

Budapest: a kormány segítő kezet nyújt, de előbb ki kell mondani, hogy a főváros csődbe ment

Ezen előzmények után Gulyás Gergely és Vitályos Eszter nem sokkal délelőtt 10 után kezdték meg a Kormányinfót csütörtökön. A miniszter azzal kezdte mondandóját, hogy a szerdai kormányülésen tárgyaltak a Budapesten kialakult helyzetről is (Karácsony Gergely főpolgármester még egy kedden, a miniszterelnöki hivatal előtti sajtótájékoztatón kérte a kormány segítségét, amivel kapcsolatban egy levelet is írt).

Mint mondta, „sajnálják”, hogy 6 év „liberális vezetése” olyan helyzetet eredményezett, amelyben a város polgármestere csődről beszél. De hozzátette: szeretnének segíteni a fővárosban kialakult helyzetben.

Ha megállapítják a főváros fizetésképtelenségét, akkor „a kormány belép”, felajánlja segítségét – közölte a miniszter, hozzátéve, hogy ebben az esetben csődsegélyt nyújthatnak Budapestnek.

Azonban ez csak akkor történhet meg, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja azt, amiről a főpolgármester politikai nyilatkozatként már beszélt, vagyis a csődöt, fizetésképtelenséget – fűzte hozzá Gulyás Gergely. Leszögezte: pártpolitikai célok fölött álló cél az, hogy a főváros működőképes maradjon.

Nyugdíjemelés lesz a jövő évtől, és érkezik a 14. havi nyugdíj is

Gulyás Gergely beszélt arról, hogy a 14. havi nyugdíjhoz kapcsolódó fejleményeket is áttekintették.

Mint mondta, várhatóan a jövő héten elfogadják azt a törvényt, amelynek értelmében a 14. havi nyugdíj első 25 százalékát már ki tudják fizetni 2026-ban.

Közlése szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történik majd, mint a 13. havi nyugdíjé, és azzal egy időben is fogják átutalni az újabb összeget.

Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel a lépéssel jelentősen nő majd az az összeg, amit a nyugdíjakra költenek a jövő évben: e ponton megemlítette, hogy 3,6 százalékkal nőnek a jövő évtől kezdve a nyugdíjak. A baloldali kormány elvette a 13. havi nyugdíjat korábban, „mi pedig visszaadtuk” – fűzte hozzá még.

Ukrajnai háború: az Európai Unió még mindig tévúton jár

A miniszter szerint a szerdai kormányülésen tárgyaltak a háborús helyzetről és az amerikaiak békekezdeményezéséről is. Elmondása szerint Donald Trump törekvései ellenére az Európai Unió még mindig tévúton jár.

A politikájuk oda vezetett, hogy meg sem hívják Európát a béketárgyalásokra. Míg korábban a német kancellár és a francia elnök tárgyalt az efféle ügyekben, az európai vezetők most az előszobában sincsenek – tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely szerint az európai vezetők továbbra sem értik a helyzetet és folytatni akarják a háborút, amire Orbán Viktor is felhívta a figyelmét előző heti levelében, akárcsak arra, hogy Magyarország álláspontjával ez ellentétes.

Otthon Start: a miniszter szerint a program miatt csökken az ingatlanok áremelkedésének üteme

A miniszter az Otthon Start programmal kapcsolatban elmondta: legutóbbi adataik szerint 8500 hitelt már elbíráltak, és a program sikerét mutatja azt, hogy

Tízből négy magyarországi lakásvásárlás otthon startos ügyfelekhez köthető mostanra.

A közszolgálati dolgozóknak nyújtott otthontámogatás további lendületet adhat a programnak – tette hozzá, miközben arra is felhívta a figyelmet, hogy nemrég a külterületi ingatlanoknak a programba való bevonásáról is döntöttek. Gulyás Gergely emellett azt állította, hogy a program csökkentette az ingatlanok áremelkedésének ütemét:

közlése szerint az áremelkedés üteme a felére csökkent az utóbbi egy hónapban.

Ez azzal magyarázható, hogy a programban szereplő árhatár „felső határt szab az áremelkedéseknek” – mondta Gulyás Gergely. Emellett az albérletárak is csökkennek országszerte a programnak köszönhetően – tette még hozzá.

Vitályos Eszter ezt követően elmondta, hogy az utóbbi két hétben több mint 50 milliárd forint összértékben adtak át beruházásokat Magyarországon. A legjelentősebb ezek közül az a hét elején lezárult zalaegerszegi beruházás volt, amelynek átadóján Orbán Viktor is beszédet mondott.

Az M1-nek a szerbiai szankciós válságot érintő kérdésére válaszolva Gulyás Gergely elmondta: a helyzet azért nehéz, mert a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) lévő orosz tulajdont az amerikai szankciók miatt ki kellene váltani. Emlékeztetett, hogy Szijjártó Péter a minap már tett egy bejelentést arról, hogy Magyarországon miként segít kőolaj szállításával, ma pedig Orbán Viktor is találkozik a Délvidéken Alekszandar Vucsics szerb elnökkel.

„A tárgyalásokat követően a miniszterelnök fog tájékoztatást adni. A szándék az, hogy szeretnénk segíteni a szerbeknek”

– fogalmazott a miniszter.

