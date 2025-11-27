Karácsony Gergely akciója okafogyott, politikai hangulatkeltés zajlik – jelentette ki Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint politikai hangulatkeltés zajlik. Gulyás Gergely okafogyottnak nevezte a főpolgármester politikai akcióját. A tárcavezető megismételte: a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. Karácsony Gergely ennek ellenére jövő hétre demonstrációt hirdetett.

Gulyás Gergely bejegyzésében felidézte: tegnap a kormány döntött, és a Kormányinfón is elmondta, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

„Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen, és a közszolgáltatások működjenek” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Gulyás Gergely kiemelte:

Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.

Az MTI tudósítása szerint Karácsony Gergely főpolgármester jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita kolostorhoz.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)