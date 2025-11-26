Rendkívüli helyzet Szerbiában: Orbán Viktor segítségét kéri a szerb elnök

Kritikus napok következnek Szerbiában: Alekszandar Vucsics kedd délben egy rendkívüli sajtótájékoztatón vázolta fel, hogy mi vár az országra, ha ténylegesen életbe lépnek a szankciók. Ezek között említette az üzemanyagok drágulását, és nem zárta ki, hogy a szerb pénzügyi rendszert is magával ránthatja az eredetileg Oroszországnak szánt amerikai lépés. A szerb államfő Orbán Viktortól is segítséget kér, szerdán találkoznak.

Szerbiának szerdáig van ideje arra, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító – jelentette be egy rendkívüli sajtótájékoztató keretében Alekszandar Vucsics.

Minderről a Világgazdaság számolt be a délvidéki Magyar Szóra hivatkozva. Cikkükből kiderült, hogy

a szerb államfő szerint ha nem adják meg az engedélyt, akkor a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az egész ország működésére nézve.

Bár bizonyos sajtóértesülések már kész tényként állítják, hogy leállt a NIS pancsovai finomítója, az államfő ezt cáfolta, azt azonban elismerte, hogy csökkentett üzemmódban működik. Elmondta: a szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet: drágulhat az üzemanyag. Vucsics szerint ez esetben 50 ezer tonna dízel hiányzik majd (az államnak jelenleg 184 ezer tonna vészhelyzeti tartaléka van).

Segítséget kér Orbán Viktortól, cserébe más területen ajánl együttműködést

A szerb államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.

„Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra”

– fogalmazott Alekszandar Vucsics.

Az ország egyetlen nagy finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a horvát Janaf vállalat közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése lehet. Az orosz többségi tulajdonban lévő Szerbiai Kőolajipari Vállalatal szemben – a január óta történt többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.

A Gazprom Nyeft a NIS 44,9 százalékát, a Gazprom 11,3, a szerb állam pedig 29,9 százalékát birtokolja (a többi kisrészvényesek tulajdonában van). A vállalat jövőjét illetően már hónapok óta folyamatosak a felvetések és a találgatások.

Szijjártó Péter segítő kezet nyújtott

Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott belgrádi egyeztetését követően közölte, hogy

Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, és ezért természetesen Szerbia is számíthat Magyarország támogatására most, amikor kihívásokkal néz szembe ezen a téren.

Hangsúlyozta, hogy hazánk minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásnak garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább fokozni a szállítását Szerbiába.„ November hónapban a Mol a kétszeresére növelte a beszállítását Szerbiába. Decemberben ezt tovább növeli, így az év utolsó hónapjában 2,5-szeresére növeli a Mol a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását” – tudatta.

„A Mol növeli a szállítását, hogy Szerbiában ne legyen probléma az üzemanyag-ellátással. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében politikailag, jogilag, mindenhogy, hogy megakadályozzuk újabb szállítási útvonalak lezárását a REPowerEU nevű brüsszeli förmedvénnyel, valamint előkészítjük a magyar-szerb kőolajvezetéknek a megépítését” – összegzett mondandója végén a külügyminiszter.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)