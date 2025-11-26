Elbukott Karácsony Gergely terve, továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek

Továbbra sincs Budapestnek főpolgármester-helyettese, miután a Főváros Közgyűlés szerdán nem támogatta Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését, amely Tüttő Katát (MSZP) javasolta megválasztani a posztra.

Az MTI szerint

a képviselők 8 igennel, 11 nem szavazat ellenében utasították el a szerdai ülésen, hogy Tüttő Kata június 30-ig társadalmi megbízatású főpolgármester-helyettes legyen.

Mivel nem született döntés, megnyílt a lehetőség arra, hogy Budapest főispánja teljesítés kikényszerítése iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz, amelynek eredményeként neki lesz joga főpolgármester-helyettes kijelölni. Az ügy hátterével részletesen foglalkoztunk ebben a cikkben.

Kapcsolódó tartalom Újabb bukta kapujában Karácsony Gergely Nem Tüttő Kata lesz Budapest főpolgármester-helyettese.

A szerdai szavazás közvetlen előzmény az volt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla november elején meghozott, jogerős ítélete szerint a fővárosi önkormányzat elmulasztotta a törvényen alapuló határozathozatali kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest a tagjai közül. Karácsony Gergely ezt követően jelölte Tüttő Katát a posztra.

Kiemelt kép: Tüttő Kata, az MSZP képviselője a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka.