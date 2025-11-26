A bizonytalanok között növelte a táborát a Fidesz – közölte a felmérést a HVG, Magyar Péter kifogásolta ezt

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a Fidesz erősödött a pártok támogatottsága tekintetében. Magyar Péter a Facebookon kifogásolta, hogy a HVG közzétette a felmérés adatait.

A Mandiner az online felületén a Minerva Intézet friss közvélemény-kutatására hivatkozva írta meg, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 52-ről 48 százalékra csökkent, miközben a Fidesz tábora 38-ról 43 százalékra nőtt. A felmérést november 10. és 12. között véletlenszerűen generált mobiltelefonszámok hívásával végezték, a kérdezőként működő MI-asszisztens pedig a beszélgetés elején jelezte robot mivoltát. A Mandiner a cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a felmérés eredményeit a HVG is ismertette, amelyre

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is reagált.

Magyar Péter a HVG Facebook-oldalán, a bejegyzéshez kommentelve kifogásolta, hogy a hozzá politikailag közel álló lap egy független kutatóintézet olyan adatait közölte, amelyek a Fidesz erősödését hangsúlyozzák, és ezek ellentétesek saját narratívájával.

A Tisza Párt elnöke azt írta:

„Minerva Intézet😂 most komolyan lehoz egy ilyet a HVG?”

Az ellenzéki politikus hozzászólása a bejegyzés hozzászólásai között jelenleg is látható.

