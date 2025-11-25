Orbán Balázs: A Tisza Párt programja valójában nem más, mint egy tipikus baloldali megszorítócsomag

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált Magyar Péter pártjának kiszivárgott adóemelési terveire. Orbán Balázs értékelése szerint a Tisza Párt programja valójában nem más, mint egy tipikus baloldali megszorítócsomag. Ez a Tisza-jelöltek valódi programja: adóemelések és megszorítások, a magyar emberek egy jobb ajánlatot érdemelnek.

„Eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt megszorításokra készül, de a ma napvilágot látott gazdasági programjuk még minket is meglepett: egy radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden. Orbán Balázs szerint az Index birtokába jutott, több száz oldalas Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram nyíltan a középosztály megadóztatására és az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére épül.

A Tisza Párt tervei szerint az állam adó- és járulékemelésekből évente 1300 milliárd forinttal több bevételt szedne be, a magyar családok és a gazdaság terhére – fűzte hozzá.

Orbán Balázs arról írt, hogy

a csomag tengelye a progresszív személyi jövedelemadó, amely a bruttó 416 ezer forint felett keresők számára 22 százalékos, míg a bruttó 1,25 millió felettieknek 33 százalékos szja-kulcsot jelentene.

Vagyis a magyar átlagkeresetűek is több százezer forinttal kevesebbet vihetnének haza évente – szögezte le a politikai igazgató, akinek ismertetése szerint a családi adókedvezményeket 30–50 százalékkal vágnák meg, emellett megszűnne a gyed, a gyermekellátás sem lenne ingyenes.

Kiemelte, hogy

a Tisza Párt megszüntetné az állami egészségbiztosítást, és helyette kötelező, magánbiztosítók által működtetett rendszert vezetne be, amelyben a jelenlegi szintű ellátásért akár 30–35 százalékos terhet kellene fizetni, és aki nem fizet, az csak alap- és sürgősségi ellátást kapna.

A társasági adó szintén többkulcsos lenne – folytatta Orbán Balázs, aki szerint a jelenlegi, Európában legalacsonyabb 9 százalék helyett a kis- és középvállalkozások 13,5–18 százalék, a nagyvállalatok 21,5 százalék, a multik pedig 25 százalékos kulccsal adóznának. Mint mondta, az Index által megszerzett dokumentum szerint

a kedvezményes adórendszerek – a kisvállalati adó, a fejlesztési kedvezmény – szinte teljesen megszűnnének, az ekhót eltörölnék, a katát csak diákoknak és nyugdíjasoknak hagynák meg, a tőkejövedelmek – osztalék, bérleti díj, ingatlaneladás, állampapír-hozam – kulcsai 20–30–40 százalékra emelkednének

– sorolta, hozzátéve, hogy bevezetnének egy évi 6,5 százalékos vagyonadót, amely minden 500 millió forint fölötti vagyont érintene – ingatlanokra, autókra, műtárgyakra, ékszerekre is kiterjedne.

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról is írt, hogy a Tisza Párt – kormányra kerülése esetén – 32 százalékra emelné a dohány- és alkoholtermékek áfáját, és erre még különadókat is kivetne, ami a sör árát 50–60 százalékkal növelné – messze túllépve a prevenciós célokon.

Orbán Balázs a javaslat egyik legabszurdabb elemeként említette, hogy a Tisza Párt eb- és macskaadót is bevezetne, amellyel minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni, a kisállat-termékekre pedig az áfán felül további 4 százalék adó jönne.

Mint írta, ez a program lényegében mindenkit érintene: a dolgozókat, akiknek nő a személyi jövedelemadójuk, a családokat, akiknek csökkennek a kedvezményeik, a vállalkozókat, akiknek emelkedik az adójuk, a megtakarításokkal rendelkezőket, akiknek megadóztatják a hozamait, és még a háziállat tartókat is, akikre különadót vetnének ki – figyelmeztetett bejegyzésében a kormánypárti politikus, aki szerint a dokumentum egyetlen irányba mutat: a társadalmi egyenlőség jelszava mögé bújtatva egy új, központosított, baloldali gazdaságpolitikát építene – a lakosság és a vállalkozások rovására.

Nem véletlen, hogy Tarr Zoltántól Simonovits Andráson át Ruszin-Szendi Romuluszig mindenki arról beszél: a Tisza Pártnak el kell titkolnia a valódi programját. A programot megismerve elnyerték valódi jelentésüket azok a mondatok, hogy „előbb választást kell nyerni, és aztán mindent lehet” – írta a kormányfő politikai igazgatója.

„A Tisza Párt programja valójában nem más, mint egy tipikus baloldali megszorítócsomag. Ez a Tisza-jelöltek valódi programja: adóemelések és megszorítások ”

– összegzett.

„A magyar emberek egy jobb ajánlatot érdemelnek” – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)