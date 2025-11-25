Orbán Viktor: Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik

Orbán Viktor miniszterelnök szerint semmi újdonság nincs abban, hogy a Tisza Párt megszorításra készül. A kormányfő az Index értesüléseire reagálva egyebek között azt mondta: „mindig ez volt, csak két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés.”

„Ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam” – reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra, az Index címlapján közölt információra, hogy Magyar Péter pártja 1300 milliárd forintos megszorításra készülhet. Mint a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban fogalmazott:

„ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik.”

Orbán Viktor szerint az a kérdés, hogy kitől veszik el. A miniszterelnök azt mondta: ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől.

„Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét ”

– fogalmazott.

Orbán Viktor a videóban azt hangsúlyozta, hogy

„mindig ez volt, csak két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés.”

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a lap szerint egy markánsan baloldali fordulatot készíthet elő – és radikálisabb átalakítást vázolhat fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezné a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené: a progresszív szja-kulcsok bevezetésétől kezdve, a családi kedvezmények jelentős megvágásán, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terheken át egészen a tb-rendszer privatizálásáig és a háziállattartás megadóztatásáig.

