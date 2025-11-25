Orbán Viktor: Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik

„Ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam” – reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra, az Index címlapján közölt információra, hogy Magyar Péter pártja 1300 milliárd forintos megszorításra készülhet. Mint a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban fogalmazott:
„ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik.”
Orbán Viktor szerint az a kérdés, hogy kitől veszik el. A miniszterelnök azt mondta: ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől.
„Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét ”
– fogalmazott.
Orbán Viktor a videóban azt hangsúlyozta, hogy
„mindig ez volt, csak két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés.”
❌ Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés.
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 25., kedd
Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a lap szerint egy markánsan baloldali fordulatot készíthet elő – és radikálisabb átalakítást vázolhat fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezné a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené: a progresszív szja-kulcsok bevezetésétől kezdve, a családi kedvezmények jelentős megvágásán, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terheken át egészen a tb-rendszer privatizálásáig és a háziállattartás megadóztatásáig.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)