Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a Nemzeti Konzultációt – kérte Hidvéghi Balázs

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság további súlyos eurómilliárdokat küldene Ukrajnába és ezért megszorításokat, adóemeléseket vár el a tagállamoktól, így Magyarorszégtól is. Hidvéghi Balázs azt kérte: aki nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, az töltse ki a nemzeti konzultációt.

„Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a Nemzeti Konzultációt" – fogalmazott a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs „egészen elképesztőnek ”nevezte az Ukrajnában múlt héten kirobbant brutális korrupciós botrányt.

Kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és „barátai” egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely „eurómilliárdokat nyúlt le” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy eközben ukrán emberek százezrei halnak meg a háborúban és milliók szenvednek. Az államtitkár szerint ezt a háborút ma már kizárólag Brüsszeli, az ukrán háborús maffia pedig ebből aranyéletét éli

Az államtitkár emlékeztetett: Brüsszel az európai emberek pénzéből már eddig is milliárdokat költött Ukrajnára és a háborúra, most pedig még többet akar, hiszen – mint Hidvéghi Balázs tájékoztatott – Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke minden tagállam kormányfőjének levelet írt, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának – „most épp potom 135 milliárd eurót kérnek”.

A kormánypárti politikus világossá tette: ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik „luxusban élnek, aranyvécéken trónolnak”.

Hidvéghi Balázs azt mondta,

Brüsszel nemcsak pénzt kér, hanem adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar emberek eddig erre mindig nemet mondtak, azonban Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját, sőt még a nyugdíjakat is megadóztatnák

Ismertetése szerint épp azért indították el a nemzeti konzultációt, hogy „tiltakozzunk az adóemelések ellen”, erre pedig a korábbiaknál is „nyomósabb” ok van.

Hidvéghi Balázs a videó végén megismételte:

és felidézte, hogy ezt már online formában is néhány perc alatt meg lehet tenni.

és felidézte, hogy ezt már online formában is néhány perc alatt meg lehet tenni.

