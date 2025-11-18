Orbán Balázs az Igazság órájában: újra egy baloldali konglomerátum állt össze a Fidesszel szemben

A Tisza Párt bemutatott jelöltjei egyértelműen jelzik, egy baloldali konglomerátum állt össze 2022 után 2026-ban is a Fidesszel szemben – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója kedden az Igazság órája című online műsorban.

Orbán Balázs azt mondta, „ők lesznek a politikai ellenfeleink”. A baloldal újra felállt egy falanxban velünk szemben – tette hozzá.

Amikor a baloldal van hatalmon, mindig a brüsszeli kívánságok, diktátumok végrehajtásán dolgoznak

– hangsúlyozta a politikus, hozzáfűzve, ez lesz most is: adóemelés, megszorítások és most már a háborús politika is.

Orbán Balázs leszögezte, a Tisza Párt ajánlata Magyarország számára kifejezetten rossz és kockázatos. Ez a politikai erő Brüsszelnek akar megfelelni, ebből következik Ukrajna és a migráció támogatása, a genderpolitika elfogadása. Ebből az is következik, hogy adóemelésekre, megszorításokra és nyugdíjcsökkentésre van szükség, hogy Ukrajnát tovább lehessen finanszírozni.

Nagyon fontos versenyelőny a kormányzóképesség

Hangsúlyozta,

a kormányzóképesség nagyon fontos versenyelőnye Magyarországnak a szomszédos országokkal összehasonlítva, ahol összetákolt konglomerátumszerű baloldali koalíciók vannak, melyek egymással is vitatkoznak, ami korlátozza az adott ország cselekvőképességét.

A washingtoni látogatás fényében még a középen álló bizonytalanok számára is egyértelmű volt, hogy Orbán Viktor tapasztalt, határozott, erős, intelligens vezető, aki legnagyobb hatalmak első embereivel is megtalálja a hangot – mondta.

A Fidesz kutatásai szerint komolyan emelkedett a miniszterelnök népszerűsége – jelentette ki, hozzátéve, „mindenki számára nyilvánvalóvá vált, Orbán Viktor tudja csak vezetni Magyarországot”.

A politikai igazgató kifejtette, a kormány a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésre készül, ahogy a 13. havi nyugdíjat is vissza tudta vezetni „a baloldali pusztítás után”. Jövő év februárjában mindenki megkapja az éppen aktuális havi nyugdíját, a 13. havi nyugdíját, valamint a 14. havi nyugdíj egynegyedét. A kormány minimum azt tudja vállalni, hogy ciklus végére a teljes 14. havi nyugdíjat bevezeti. Amennyiben azonban a gazdaság teljesítőképessége ezt lehetővé teszi, gyorsítanak ezen az ütemen.

Orbán Balázs „vérlázítónak” nevezte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán háborús maffiával kapcsolatos hírek megjelenését követően levélben fordult a tagállamok vezetőihez, hogy az EU történetének legnagyobb finanszírozási csomagját kell összeállítania Ukrajna számára.

Egy olyan háborúba öntjük az európai adófizetők pénzét, amely nem vezet sehova, emberek tömegei halnak meg, miközben az elit hazaviszi ezeket a támogatásokat – mondta.

A politikus leszögezte, azt nem lehet megengedni a következő öt évben, hogy a magyar emberek pénzét ne Magyarországra költsük, hanem Ukrajnára. Rámutatott „az orosz vagyon lefoglalása nem játék”, mert magyar cégeknek is komoly vagyona van Oroszországban.

Ez nem a mi háborúnk

Orbán Viktor beszélt az orosz elnökkel, aki egyértelművé tette, amennyiben ilyen lépésre sor kerül, akkor ellenlépéseket tesznek, európai, magyar vagyont foglalnak le Oroszországban. Amennyiben a legnagyobb, legtöbb embert foglalkoztató magyar cégek – OTP, Mol, Richter – elveszítik a vagyonukat, Magyarország több milliárd dollárt veszít ezen a döntésen – tudatta.

Orbán Balázs azt a megoldás tartja elfogadhatónak, ha minden tagállam szuverén módon dönt arról, befizet-e ebbe a rendszerbe. Magyarország ebben a háborús készülődésben nem szeretne részt venni, ez nem a mi háborúnk – hangsúlyozta.

A jövő évi választásokon nem is kormányt, hanem tárgyaló delegációt választunk. Nagy kérdés, hogy azok az emberek, akik ott lesznek a brüsszeli asztaloknál a magyarok érdekeit képviselik vagy szalutálnak

– mondta.

A baloldali konglomerátumban mindenki egy célt szolgál, hogy a békepárti pozícióból kipiszkálja Magyarországot – fogalmazott.

A háború ellenes gyűlés győri találkozójáról szólva Orbán Balázs felidézte, a miniszterelnök a Békemenetet követően mondta azt, hogy a háború ellen társadalmi mozgalmat kell szervezni, melyet el kell vinni az ország minden pontjára. Egyértelművé kell tenni, a háborúval szemben nagyon erős a kiállás Magyarországon – tette hozzá.

A következő hetekben az ország más pontjain is párthovatartozástól függetlenül várnak mindenkit, aki hajlandó a háború ellen és a béke mellett kiállni – mondta.

A brüsszeli tárgyalások szempontjából az egyik legnehezebb időszak előtt állunk. A „hajlandók koalíciója” az év végéig meg akarja hozni azokat a finanszírozási döntéseket, amelyek a 2030-ban kezdődő háborúra felkészülést szolgálják. A békepárti tábor vezetője Európában Orbán Viktor, neki minden támogatást meg kell adni annak érdekében, hogy ezt a háborús vonatot ki tudjuk siklatni – hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, a háború sokaknak szenvedés, keveseknek üzlet. Meg kell törni a háborús gazdaság logikáját, különben mindenki rajtaveszt.

Donald Trump és Orbán Viktor között kölcsönös a tisztelet és a megbecsülés

Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni tárgyalása a nagy nyilvánosságnak is megmutatta, milyen kölcsönös a tisztelet és a megbecsülés a két ország vezetője között. Ebben a veszélyes és nehéz helyzetben fontos, hogy legyenek szövetségesei az országnak – közölte a politikus.

Az amerikai elnöknek határozott az álláspontja,

a háborúnak mielőbb be kell fejeződnie, elege van az Európát jellemző ideológiai agymosásból, nagyon rossz véleménye van a migrációról és az elhibázott európai zöld politikáról

– közölte.

A legerősebb ország vezetője egy olyan szövetséges, akivel nagyon sok stratégiai, civilizációs kérdést hasonlóan látunk. Ez jó kiindulópont, az a feladatunk, hogy ezt a hazánk számára, pénzügyi, gazdasági, kulturális, politikai, oktatási, energetikai, katonai megállapodásokra váltsuk – mondta.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)