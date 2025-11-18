Navracsics Tibor: Januárban kezdünk tárgyalni a szolidaritási hozzájárulásról is, Karácsony főpolgármester is meghívást kap

Egy jó partnerségre van szükség Budapesttel – nyilatkozta a hirado.hu-nak Navracsics Tibor, aki szerint a Karácsonyék által sérelmezett szolidaritási adó mértéke, kiszabása és az inkasszó is a jogszabályoknak megfelelően történik. Januárban megkezdi a tárgyalásokat az önkormányzatokkal a rendszer jövőbeni reformja keretében a szolidaritási hozzájárulásról is, de a választások előtt nem látja reálisnak a változtatást – jelentette ki a miniszter. Mindenki komoly kihívó, ő győzni szeretne Tapolcán – válaszolta, amikor a lehetséges tiszás jelöltekről kérdeztük.

Egy jó partnerségre van szükség Budapesttel – nyilatkozta a hirado.hu-nak Navracsics Tibor, akit az Élhetőségi konferencia szünetében kérdeztünk a főváros–kormány viszonyáról, arról, hogy kell-e segítenie a kormánynak, hogy a főváros elkerülje a csődöt. A közigazgatási és területfejlesztési minisztert azt követően kérdezte munkatársunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök külön kiemelte egy hete, az ATV Mérleg című podcastjában Navracsics Tibor fővárossal kapcsolatban tett helyzetértékelését.

A miniszter most a kérdésünkre hangsúlyozta, hogy „Budapest messze az ország túlsúlyos tényezője a gazdaság tekintetében, hiszen az egy főre eső nemzeti össztermék Budapesten több mint kétszerese a nemzeti átlagnak, miközben rajta kívül csak három olyan vármegyénk van – Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér –, amelyik eléri a nemzeti átlagot e tekintetben”.

„Ez is mutatja, hogy milyen nagy a különbség, és azt is mutatja, hogy Budapest mennyire meghatározó szereplője a magyar gazdaságnak, illetve a mindennapoknak”

– tette hozzá, rámutatva: miközben maga a főváros város egy 1,7 milliós lakosságú város. Az ingázókkal, a bejárókkal, a rendszeresen ott jelen lévő munkavállalókkal, diákokkal együtt ez körülbelül ötmilliós népességet jelent, akik naponta kapcsolódnak Budapesthez. Ez gyakorlatilag nagyobb, mint a mai Magyarország lakosságának a fele.

„De azt is mutatja, hogy mivel óriási szerepe van Budapestnek az ország életében, ebből adódik az is, hogy mindenképpen meg kell találnunk azokat a partnerségi pontokat, ahol a kormány és Budapest együtt tud működni, ami Budapestet stabilan finanszírozhatóvá teszi, és amelynek keretében Budapest felelősséget tud vállalni a Budapesten kívüli Magyarország felzárkóztatásáért is” – jelentette ki Navracsics Tibor. Mint mondta, az a fejlettségi szakadék, amely ma Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország között van, hosszú távon nem tartható fenn. Itt Budapestnek is részt kell vállalnia abból, hogy ez a felzárkóztatás gyorsabb ütemben történjen”.

Kisegíti-e a kormány a fővárost? „Én bízom benne”

Arra a kérdésünkre, hogy tárgyalnak-e a fővárossal, melyek az együttműködési pontok, amelyek segítségével meg tudja akadályozni a kormány, hogy sztrájkhelyzet alakuljon ki karácsony előtt, illetve hogy mikor találkozik legközelebb Karácsony Gergellyel, Navracsics Tibor azt válaszolta, hogy a fővárosi a finanszírozási kérdésekről tárgyaló bizottságban nem vesz részt, Latorcai Csaba képviseli a minisztériumot.

„Én is tárgyalok, és tartom a kapcsolatot főpolgármesterrel, de általában fejlesztési kérdésekről szoktunk beszélni, ilyen volt az Egészséges utcák program, ami az uniós forrásokból megvalósul, vagy a villamosbeszerzés, amely összességében szeptember óta egy 80 milliárd forintos fejlesztési forrást juttatott Budapestnek” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy „a reményeink szerint a jövőben is lesznek még ilyenek”.

Arra a kérdésére, hogy a kormány segít-e fővárosnak, Karácsony Gergelyéknek, Navracsics Tibor azzal válaszolt: „Én bízom benne.”

Mint mondta, bízik benne, hogy meg tudják találni azt a megoldást, „amely mind a két félnek az érdekeit szolgálja”. Ez nyilván a kormány stabilizációs törekvéseit jelenti. „Ugyanakkor Budapest részéről pedig szükség van arra, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkentésében fokozottan vegyen részt a főváros, és ezt jó érzéssel tegye, ne legyen ebből a szempontból konfliktus Budapest és az ország többi részét illetően” – jelentette ki a tárcavezető.

Inkasszó? A kormány a jogszabályoknak megfelelően jár el, nem történik jogtalanság

Arra, hogy Karácsony Gergelyékre kirótt 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulás okozza a fő konfliktust – a főváros csak 30 milliárdot fizetett be, az államkincstár milliárdokat inkasszózik tőlük –, vissza kell-e ezt fizetni az államkincstárnak, Navracsics Tibor azt mondta: a magyar kormány mindenben a jogszabályoknak megfelelően járt el, „tehát amikor a szolidaritási hozzájárulás keretében befizetendő összeget határozta meg, akkor is”.

Az inkasszó is a jogszabályok alapján történik, ilyen értelemben nem történik jogtalanság Budapest és a főváros és a kormány között – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki a kérdésünkre azt is hangsúlyozta: a fővárosnak azért nem kell befizetnie iparűzésiadó-növekményt, mert valószínűleg nincsen iparűzési adó növekménye a számolás alapján.

„A Nemzetgazdasági Minisztérium egy meghatározott kulcs alapján számolja ki ezt. Ez nem önkényes döntések sorozata, ami történik Budapesttel kapcsolatban, hanem minden a jogszabály mentén és a jogszabályban meghatározott kulcsok és számítási módok mentén történik”

– szögezte le.

Jön a szolidaritási hozzájárulás reformja? A választások előtt nem reális

„Meg kell-e reformálni ön szerint, a szolidaritási adó befizetési konstrukciót, hiszen nemcsak Karácsony Gergely sérelmezi keményen, hanem Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere is, és mások is” – kérdeztük.

Navracsics Tibor azt válaszolta:

„A Megyei Jogú Városok Szövetségének is van egy konkrét javaslata arra, hogy hogyan kellene szerintük átalakítani a rendszert. Én úgy gondolom, hogy ma már konszenzus van abban a tekintetben, hogy változnia kell a szolidaritási hozzájárulás mértékének vagy befizetési módjának a mechanizmusán. Ugyanakkor a választások előtt én ezt már nem látom reálisnak a mostani időszakban.”

„De éppen arra kaptam a kormánytól felhatalmazást, hogy az önkormányzati rendszer jövőbeni reformja keretében a finanszírozást és a szolidaritási hozzájárulást, adózási kérdéseket is tekintsük át. Januárban megkezdjük a tárgyalásokat” – jelentette be Navracsics Tibor, aki az önkormányzati szervezetekkel, polgármesterekkel, megyei közgyűlési elnökökkel fogja áttekinteni az összes lényeges kérdést és ebben a szolidaritási hozzájárulás kérdését is. Ezekre a tanácskozásokra meghívást kap majd a Karácsony Gergely főpolgármester is.

„Ez egy sikeres modell”

Munkatársunk kérdésére, hogy a Versenyképes járások program már a második körös pályázati kiírásnál tart, és az első körben csak Hódmezővásárhely – Márki-Zay Péter polgármester – és Nagykanizsa panaszkodott, a miniszter most azt mondta:

„Valóban, Nagykanizsa sem volt elégedett, de ez elsimult.”

„A hódmezővásárhelyi járás volt az, ahol megmaradt a konfliktus, Hódmezővásárhely városa kimaradt a projektlistából. De tekintettel arra, hogy a projektlistát teljesen a szabályoknak megfelelően állították össze és rakták össze, ezért én nem gondoltam, hogy ebbe bele kellene nyúlni. Viszont most olvastam az újságokban, hogy a hódmezővásárhelyi járásban is megállapodás született. Én ennek nagyon örülök” – mondta a miniszter, úgy értékelve a Versenyképes járások programot:

„Ez egy sikeres modell.”

Felhívta a figyelmet, hogy 174 járás mindegyikében megszületik a konszenzus a fejlesztések tekintetében, vagyis miközben egy évvel ezelőtt szinte mindenki berzenkedett, és azt mondták, hogy nem lehet olyan, hogy több polgármester egyetértsen valamilyen kérdésben, most azt látjuk, hogy megindult az együttműködés kultúrája, és kialakult, és ma már más kérdésekben is egyeztetnek az azonos térséghez tartozó polgármesterek – értékelt Navracsics Tibor.

Komoly kihívók-e a Tisza jelöltjei? „Győzni szeretnék”

Már nyilvánosságra került, hogy jövő áprilisban a választáson kik lehetnek majd a Tisza egyéni képviselőjelöltjei a 106 választókörzetben. Orbán Viktor miniszterelnök azt írta ki a Facebookon, hogy „baloldaliak, brüsszeliek kockázatosak, ugyanaz a baloldali gyülekezet mint négy éve”, neki déjà vu érzése van. Navracsics Tibortól azt kérdeztük, hogy látja-e már, hogy a tapolcai körzetben, ahol ’22-ben fölényes győzelmet aratott, kik lehetnek a tiszás ellenfelei.

„Igen, az ajkai kórház egyik főorvosa, egy sümegi mentős és egy tapolcai adminisztrátor indulnak, meglátjuk, hogy kit választanak majd ki végül a Tiszában” – válaszolta.

Arra a kérdésünkre, hogy komoly kihívók-e, Navracsics Tibor azt mondta:

„Komoly kihívók, természetesen mindegyik párt jelöltje komoly kihívó, nem lehet senkit sem félvállról venni. Győzni szeretnék.”

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)