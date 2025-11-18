Döntött az Országgyűlés: betiltották a műhúst Magyarországon

A kormány javaslatára döntött a parlament a m űh ús el ő állításának és forgalomba hozatalának tilalmáról.

Az Országgyűlés kedden 140 igen szavazattal, 10 nem mellett a kormány javaslatára döntött a műhús betiltásáról.

Az előterjesztésben úgy fogalmaztak: „Vitathatatlan, hogy a hagyományos élelmiszer-termelés az agrárium és a vidéki életkörülmények egészére kedvező hatást gyakorol.”

„ Fontos, hogy étkezésünk alapját a jó min ős ég ű és természetes alapanyagokból el ő állított élelmiszerek jelentsék ”

– hangsúlyozták az előterjesztésben.

Kiemelték azt is, hogy a hagyományostól eltérő technológiákban és termelési módokban olyan potenciális veszélyeket látnak, amelyek alapvető értékeinket fenyegetik – számolt be az Index.hu.

A vélelmezhető negatív hatások a laboratóriumi hús előállításának és forgalomba hozatalának általános tilalmát teszik indokolttá. A döntésről az agrárminiszter is beszámolt a közösségi médiában.

„Megszavazta a parlament a műhús betiltását”

– osztotta meg a követőivel Nagy István.

A laboratóriumi hús előállítása és forgalomba hozatala kizárólag az orvosi és az állatgyógyászati célú felhasználás esetén lehet megengedett – rögzítette a javaslat, amelyben a laboratóriumi hús fogalmát is meghatározták: állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között, az élő szervezeten kívül izolált vagy előállított termék.

Kiemelt kép: Képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)