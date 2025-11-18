Brüsszel Ukrajna finanszírozására kéri a pénzt, ehhez nekünk is lesz pár szavunk – jelentette ki Orbán Viktor

A miniszterelnök a Facebook-oldalán a politikai igazgatójával és több miniszterével folytatott tanácskozásáról tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor azt írta: Brüsszelben nagy a baj.

Kupaktanács címmel tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A fotón a kormányfő politikai igazgatójával, valamint több miniszterével látható tanácskozás közben.

Orbán Viktor a bejegyzéshez azt írta:

Brüsszelben nagy a baj. Az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Tisza Párt jelöltjeiről: Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?

„Déjà vu. Újra itt van a nagy csapat” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt többszöri halasztás után közzétett lehetséges egyéni jelöltjeiről, akik között több MSZP-hez és Gyurcsány Ferenchez köthető név is felbukkant. A kormányfő a közösségi oldalán kifejtette, mi várna az országra, ha Magyar Péter és az említett óbaloldali jelöltjei kerülnének hatalomra.

„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz” – írta, majd hozzátette: „Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak.” Végezetül feltette a kérdést: „Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

