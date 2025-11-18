A kormánybiztos bejelentette: Nem lesz többé kegyelem a drogfészkeknek

„Drogfészkek bezárása indul – a rendőrség akár 3 hónapra is lakatot tehet a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzletekre, helyekre!” – jelentette be közösségi oldalán Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és országgyűlési képviselő.

Itt az újabb kormánydöntés: a rendőrség mostantól a büntetőeljárás lezárultáig, de legfeljebb három hónapra azonnal bezárathat minden olyan üzletet vagy helyiséget, ahol megalapozottan felmerül a drogok előállításának, kereskedelmének vagy fogyasztásának gyanúja – ismertette közösségi oldalán Horváth László.

Hozzáfűzte:

„Ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez. A közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen.”

Ez nem ijesztgetés, hanem tény: a jogszabályt ma kihirdetjük a Magyar Közlönyben. Világossá tettük: a kábítószer elleni küzdelemben nincs alku. Folytatjuk a kábítószer kisöprését Magyarországról – a drogkeverők, a drogdílerek és a drognak teret adó szórakozóhelyek, üzletek lekapcsolását – szögezte le a kormánybiztos.

Horváth László azzal zárta posztját: „Nincsenek érinthetetlenek. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget – különösen azoknak, akik fiatalok életével játszanak!”

Kiemelt kép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrség drogprevenciós programjáról tartott sajtótájékoztatón a Teve utcai rendőrpalotában 2025. augusztus 28-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)