Orbán Viktor: Le kell hozni az európaiakat a háborús pályáról!

„Ismét egy zúzós hét után vagyunk, tegnap pedig együtt, egy komoly és méltóságteljes gyűlésen mutattuk meg Győrben: aki a háború ellen van, az velünk van!” – írta vasárnapi körlevelében Orbán Viktor miniszterelnök.

Az írásban – amelyet a Digitális Polgári Köröknek címzett a kormányfő – úgy fogalmazott:

„Le kell hozni az európaiakat a háborús pályáról! Elégettek több mint 185 milliárd forint eurót. Iszonyatos összeg! Ha ez az európai gazdaságba került volna, akkor Európa ma nem így nézne ki!”

„Ráadásul újra és újra el akarnak égetni még 10 milliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Mit csinálnak hát? Hiteleket akarnak fölvenni. A gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott rossz háborús politikának a következményeit! Ezért kell azon dolgoznunk, hogy lehozzuk a háborús pályáról az európaiakat” – tette hozzá.

A kormányfő a levélben visszatért a múlt hét pénteki washingtoni csúcstalálkozóra is, mivel szerinte „baloldali szamárságok” hangzottak el a szankciómentességről és a rezsicsökkentésről. Mint írta: „Amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, és nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a rezsicsökkentés él. Ez egy megállapodás, ami mögött két vezető személyes megállapodása van. Szijjártó jól összefoglalja a lényeget. A megállapodás, amit Amerikában kötöttem, pártpolitikától mentes. Minden magyar jól tudja: a nemzeti kormánnyal az is jól jár, aki nem rá szavazott.”

Ezután a pénzügyi védőpajzsról írt „baloldali szamárságokra” tért ki a kormányfő, aki azt írta: „A baloldal által korábban felvett IMF-hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve, míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy az amerikaiak kisegítenek bennünket, ha kell. Ha szükséges. Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?”

A levélben emlékeztetett arra is, hogy „sok vita volt a héten a családtámogatásokról és a 14. havi nyugdíjról. Madarat tolláról – politikust döntéséről! A mi döntéseink megalapozottak, ezeknek megvan a pénzügyi és gazdasági alapjuk, minden szempontból vállalhatóak. És a baloldal ellenében is meg kell csinálni”.

„A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert. Veszélyes. Nagyon veszélyes. Rossz ötlet, rossz döntés; a 14. havi jó ötlet, jó döntés.”

– írta Orbán Viktor, hozzátéve: „Ők nem támogatják, hogy adómentességet adjunk a legalább két gyermeket vállalt édesanyáknak. Szerintünk ez belefér. Ők nem támogatják azt, hogy kétszeresre növeljük a gyerekek után járó adókedvezményt, szerintük nem fér bele. Szerintünk meg belefér. Jó döntéseket kell hoznunk!”

Hangsúlyozta azt is, hogy „a nemzeti kormány az adócsökkentés kormánya! Az adóztatás objektív mérőszáma lehet az állami adóbevételek összegének GDP-hez viszonyított aránya. Ez megmutatja, hogy a gazdasági teljesítmény mekkora részét érinti az adóztatás. 2010-hez képest a 27 EU-s tagállam közül csupán hét országban csökkent az adóztatás mértéke. Írország és Málta után Magyarországon a harmadik legnagyobb mértékben. Az unióban átlagosan 1,5 százalékponttal nőtt az állami bevételek aránya a GDP-n belül, itthon 1,7 százalékponttal csökkent.”

Orbán Viktor végül azt írta: „Nagyszerű napunk volt tegnap Győrben.”

„Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”

– zárta levelét a miniszterelnök.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.