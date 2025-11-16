Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Már százezer tagja van a Digitális Polgári Köröknek – jelentette be Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.16. 12:07

Főoldal / Belföld / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozóknak és másokat is csatlakozásra buzdított.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán jelentette be, hogy már százezer tagja van az általa júliusban Tusnádfürdőn életre hívott Digitális Polgári Köröknek.

Kapcsolódó tartalom

A kormányfő köszönetét fejezte ki és azt írta:

„Digitális Polgári Körök. Már 100 ezren vagyunk! Csatlakozz te is!”

Orbán Viktor a győri háborúellenes gyűlésen: Nem azért állunk ki a békéért, mert rendes emberek vagyunk, hanem mert veszély van

A miniszterelnök szombaton a a Digitális Polgári Körök által szervezett győri háborúellenes gyűlésen egyebek között azt mondta: Európában háborús veszély van. Nem azért állunk ki a béke mellett, mert rendes emberek vagyunk – remélem ez is igaz –, hanem azért, mert ki kell állni” – fűzte hozzá. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kormány kritikusai szerinte az ukrajnai fegyverszállítással kapcsolatosan egybeesik a magyar kormány álláspontja az agresszor Oroszországéval, Orbán Viktor azt mondta: „Kellő tisztelettel és udvariassággal, nem érdekel az oroszok elnöke ebből a szempontból. Az az ő dolga.” Mint mondta, a kormány a magyar érdekek figyelembevételével alkotja meg az álláspontját, és nem másokhoz igazodik ezekben a kérdésekben.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép:facebook.com/orbanviktor

 

Digitális Polgári Kör Orbán Viktor Magyarország

Ajánljuk még

 