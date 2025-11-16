Kritikus pillanathoz érkezett a Tisza Párt, nem ezek a legfényesebb pillanatai – mondta Török Gábor

Nem a Tisza Párt legfényesebb napjai ezek, az utóbbi két-három hétben csökkent Magyar Péterék tematizációs képessége, és egyre jobban hasonlít a legfőbb ellenzéki párt helyzete a négy évvel ezelőtti ellenzék helyzetéhez képest – mondta Török Gábor politológus a 24.hu műsorában.

A szakértő a portál Törökülés című műsorában úgy vélekedett:

Kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza Párt számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanathoz, ahol az látszik, hogy akár némi átrendeződés is történhet a szavazótáborokban.

Kifejtette: a Tisza Párt szempontjából egy olyan időszak jött el, amikor az ügymenete jobban emlékeztet a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint az elmúlt egy év tiszás politizálására.

„Mintha a Tisza Pártnak nem a legfényesebb pillanatai, napjai, a legeredményesebb kommunikációs időszaka lenne a mostani”

– fogalmazott a politológus.

Utalt arra is, hogy Magyar Péter nem tudott olyan ellensúlyt képezni Orbán Viktor washingtoni útjával kapcsolatban, mint korábban más, jelentős kormánypárti események után, és október 23. óta látványosan csökkent a Tisza tematizációs képessége. Persze lehet, hogy ez csak ideigleges, de „azt érezni, mint 2022 előtt, amikor mindenfajta ellentartás nélkül tudott átmenni a fideszes narratíva” – értékelte az elmúlt napok eseményeit a politológus.

Török Gábor azt is elmondta, hogy Orbán Viktor fehér házbeli látogatását alaposan megtervezettnek látja, szerinte a politikai szándék világos volt: mindent erre fűz fel a miniszterelnök, és nem véletlen az sem, hogy most adott interjút az ATV-nek is. Véleménye szerint a fő termék, amit a kormányoldal kínál, mára maga Orbán Viktor lett; szerinte a Fidesz kampányában úgy látták, hogy az a jó döntés, ha Orbán Viktor személyét helyezik a kirakatba.

Kitért a Rónai Egonnak adott interjúra is, ahol szerinte két ellentétes „félidőt” láttunk: a külpolitikai témák után feltűnő volt, hogy a kormányfő ingoványos talajon mozgott a belpolitikai kérdések megválaszolásánál, néha azt lehetett érezni, mintha hiányoznának a panelek, különösen a szegénység ügyében.

A politológus szerint itt több magas labdát is feladott Orbán Viktor, de most ezeket sem tudta hatásosan leütni a Tisza Párt.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésû kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Mûegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán.