Orbán Viktor közölte: 11 órakor kezdődik Győrben a Háborúellenes Gyűlés

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.15. 10:48

| Szerző: hirado.hu
A kormányfő tájékoztatása szerint a rendezvényt a Facebookon élőben lehet követni.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta, hogy 11 órakor kezdődik Győrött az első Háborúellenes Gyűlés.

A kormányfő tájékoztatása szerint a rendezvényt a Facebookon élőben lehet követni.

Hamarosan kezdünk.
11:00-től élőben a Facebookon!

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 15., szombat

 

Orbán Viktor egy fényképalbumot is közzétett, Hamarosan kezdünk címmel.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök a győri háborúellenes gyűlésre készülve jelezte, hogy a Facebookon, illetőleg a TikTok-on kommentben kérdezni is lehet tőle és a legjobb kérdéseket meg is válaszolja majd.

