Orbán Viktor közölte: 11 órakor kezdődik Győrben a Háborúellenes Gyűlés

A kormányfő tájékoztatása szerint a rendezvényt a Facebookon élőben lehet követni.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta, hogy 11 órakor kezdődik Győrött az első Háborúellenes Gyűlés.

Orbán Viktor egy fényképalbumot is közzétett, Hamarosan kezdünk címmel.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök a győri háborúellenes gyűlésre készülve jelezte, hogy a Facebookon, illetőleg a TikTok-on kommentben kérdezni is lehet tőle és a legjobb kérdéseket meg is válaszolja majd.

