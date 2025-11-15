Orbán Viktor közölte: 11 órakor kezdődik Győrben a Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta, hogy 11 órakor kezdődik Győrött az első Háborúellenes Gyűlés.
A kormányfő tájékoztatása szerint a rendezvényt a Facebookon élőben lehet követni.
Hamarosan kezdünk.
11:00-től élőben a Facebookon!
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 15., szombat
Orbán Viktor egy fényképalbumot is közzétett, Hamarosan kezdünk címmel.
Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök a győri háborúellenes gyűlésre készülve jelezte, hogy a Facebookon, illetőleg a TikTok-on kommentben kérdezni is lehet tőle és a legjobb kérdéseket meg is válaszolja majd.
Kiemelt kép: facebook.com/orbanviktor