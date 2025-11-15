Orbán Balázs: a mi küldetésünk megmenteni Magyarországot és Európát

A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól – hangsúlyozta a Fidesz országos kampányfőnöke szombaton Budapesten, a Fidelitas 22. kongresszusán elmondott beszédében.

Orbán Balázs – miután átadta a kongresszusnak a szombaton Győrben, a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét – elmondta: a magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése.

Kifejtette: a jelenlegi nemzeti oldalon belül „az első a rendszerváltóké volt, a Fidesz alapítóié. A második: a 35 és 50 év közöttieké, akik alatt az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett.” A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia, és „megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét.”

A politikai igazgató szerint a háborús készülődés idején a brüsszeli vezetőket nem érdeklik az emberek mindennapi igényeik.

„Egy HIMARS-rakéta kilövése 150 ezer dollár, vagyis ötvenmillió forint – ebből akár négy-öt magyar hallgató is kaphatna egyéves ösztöndíjat a Harvardon. De háborúban a pénz nem ösztöndíjra megy, hanem rakétára”

– mondta Orbán Balázs.

Hozzátette: „Ha Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely brüsszeli parancsra a háború és Ukrajna végsőkig tartó támogatása mellett teszi le a voksát, akkor idehaza is kötelező sorozás lesz. Ruszin-Szendi tábornok már meg is mondta: Szlava Ukrajini, mindenkit be fognak rántani” – fogalmazott.

Beszédét úgy zárta:

„Mutassuk meg együtt a háborúpárti liberálisoknak, hogy Magyarország rend és szabadság, és így is marad. Hogy itt jó élni, és így is marad. És hogy itt béke van, és így is marad. Béke van – felejts el minden háborút! Nem leszünk Brüsszel katonája!”

„És akkor, de csakis akkor: együtt, a három nemzedék együtt, naggyá fogja tenni Magyarországot!” – mondta legvégül Orbán Balázs.

Videóüzenetek sora érkezett a Fidelitas kongresszusára

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke köszöntőjében kiemelte, olyan korszakban élünk, ahol a fiatalok hangja fontosabb, mint valaha. Ma ez a hang egy üzenetben sűrűsödik: a Nem a háborúra petícióban – szólt a Fidelitas aláírásgyűjtéséről. Emlékeztetett: Brüsszelben ma olyan döntéseket hoznak, amelyekkel a mi bőrünket viszik vásárra, a szomszédunkban háború dúl, Horvátország pedig visszahozta a kötelező sorkatonaságot.

Mindeközben Magyarországon is vannak olyan politikusok, akik ugyanebbe az irányba tolnák a fiatalságot: Ruszin-Szendi Romulusz, a „bukott katona” nyíltan beszélt arról, hogy vissza kellene hozni a sorkatonaságot – figyelmeztetett. „Mi nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat a Tisza nevű fantompárt felelőtlen háborúpárti ambíciói miatt küldjék frontra!” – hangsúlyozta.

Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat – ezt már a Fidesz kommunikációs igazgatója mondta. Menczer Tamás a Fidesz ifjúsági szervezetének kongresszusán hangsúlyozta: azt szokták mondani, hogy a fiatalok lázadók, ezért azt javasolja minden fiatalnak, hogy legyen az ő lázadásuk az, hogy megvédik a hazájukat, megvédik a nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és fellépnek a rombolással szemben.

Kövér László házelnök a kongresszusnak küldött videóüzenetében az öt hónap múlva esedékes országgyűlési választásokkal kapcsolatban arra figyelmeztetett: a kormányoldal ellenfele az a balliberális politika, amely változó alakzatban, változó nevek és jelszavak alatt, de harmincöt éve mindig ugyanazt akarja, mindenben korlátozni a magyar cselekvési szabadságot és idegen érdekek alá rendelni a nemzeti érdekeket. A Fidelitas tagjait arra kérte: beszéljenek azokkal a szavazati joggal rendelkező fiatalokkal, akik nem foglalkoznak a politikával és kérdezzék meg őket, akarják-e, hogy az európai balliberális politika áldozatai legyenek, akarnak-e háborúban, diktatúrában és elszegényedésben élni. A kongresszus résztvevőit arra is felszólította, beszéljenek kortársaikkal és segítsenek mindenkinek, hogy „a hazát kiárusítani kész ellenzék ne téveszthesse meg őket”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter videóüzenetében hangsúlyozta, a jövő évi választásnak óriási a tétje: aki egy polgári, szuverén és fejlődő, saját identitását megőrizni képes Magyarországot akar, annak a jobboldalra, a polgári oldalra, a Fidesz-KDNP-szövetségre kell szavaznia. „Ti vagytok azok, akik ezt az üzenetet hitelesen el tudjátok vinni a fiataloknak. Ti vagytok azok, akik lehet, hogy ebben a generációban nem vagytok ma többségben, de többségre juthattok, ha következetesen képviselitek mindazt, ami az elmúlt 15 évben ennek az országnak nagyon sok sikert hozott” – fogalmazott.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke kijelentette: Brüsszel egyértelműen kormányváltást akar Magyarországon, és Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének személyében meg is találták azt az embert, aki gondolkodás nélkül végrehajtaná a brüsszeli elvárásokat. Úgy folytatta, Brüsszel bábkormányt akar ültetni a magyarok nyakára, mert a nemzeti kormány nemet mond a háborúra, a migrációra, a „genderőrületre” és Ukrajna erőltetett uniós csatlakozására.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója azt mondta, hogy a szomszédos országban háború zajlik, ami távolinak tűnik, de Kárpátalján magyarok élnek és számtalan magyar család szenvedi meg a konfliktust. Az EU úgy látszik, hogy ebbe a háborúba bele akar állni, miközben az Ukrajnába küldött pénzekből csak halottak, korrupció és arany WC-csészék vannak – jelentette ki.

Hozzátette: az egész kommunikációs tér átalakulófélben van, csökken a televízióból tájékozódók száma, a nyomtatott média „tönkrement”, az emberek nem hallgatnak rádiót, de tájékozódnak.

„1848-ban fegyverekkel kellett megvédeni a hazánkat, 1945-ben háború dúlt, 1956-ban fegyvert kellett fogni a szabadság megvédésének érdekében. Most egy dologra van szükség, ülj le a komputeredhez, kommentelj, oszd meg, csináld, harcolj ”

– szólított fel.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, hogy a kormányoldal nem vár, hanem cselekszik, kiállnak az értékeikért és közösen, összefogva megvívják a politikai csatákat. A 2026-os választáson a fiatalok jövője is a tét, az hogy békében és biztonságban élhetik-e le a következő éveiket, választhatnak felsőoktatási intézményt vagy szakmát, indíthatnak vállalkozást, építhetnek otthont, vállalhatnak gyerekeket – közölte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetében elmondta, az európai politika zászlajára tűzte a kötelező sorkatonai szolgálatot, ez pedig nyílt beismerése annak, hogy háborúra készülnek.

A háborúpárti európai elitnek vannak magyar szövetségesei is: ez a Tisza Párt, amely azt mondja, „benneteket berántanak” – jegyezte meg. nA résztvevőkhöz fordulva kiemelte: az ő nemzedékük lesz az, amelyik megóvja Magyarországot a háborútól. Rátok most az a fél év vár, amikor nem fegyverekkel, hanem a választók meggyőzésével le kell győznünk az ellenfelet – jelezte.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, a fiataloknak akkor jó Magyarországon, ha a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják. Orbán Viktorral azok is jobban járnak, akik nem rá szavaznak – tette hozzá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a választásokon a Fidesz-KDNP „egy meglehetősen tisztességtelen ellenféllel” száll harcba. Szerinte ebben a küzdelemben fontos tisztázni, hogy a kormányoldal a keresztény értékek, a szabadság, a nemzeti kultúra és a család védelme érdekében lép fel.

Vitályos Eszter kormányszóvivő videóüzenetében azt mondta: a Fidelitas magyar fiatalok millióit képviseli, amikor arról beszél, hogy nem kérnek a sorkatonaságból.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a Fidesz országos kampányfőnöke beszédet mond a Fidelitas XXII. kongresszusán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 15-én. MTI/Balogh Zoltán.