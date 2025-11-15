Orbán Viktor telt ház előtt tart beszédet a győri háborúellenes gyűlésen

Szombaton indul a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása, a győri háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményen már biztos, hogy telt ház lesz.

A DPK első országos találkozójának óriási sikere után a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseménnyel országjárásba kezdenek – hívta fel a figyelmet szombati cikkében a Ripost, emlékeztetve, hogy ennek első állomásként Győrt jelölték meg, ahol teltház lesz.

A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és azon több politikus, művész, sportoló és közismert ember is részt vesz.

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK Országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat

– közölte a lap a szervezők ismertetőjéből idézve.

Az országjáros eseményein való részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogathatók.

Az első találkozó november 15-én, tehát most szombaton lesz Győrben, aztán 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében.

A Háborúellenes Gyűlésen mások mellett rész vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rákay Philip producer, Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető, Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, illetve Schmittné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornásznő is.

Kiemelt kép: A DPK első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)