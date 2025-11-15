Már online is lehet szavazni a Nemzeti Konzultáción

Az államtitkár a videóban elmondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányhoz arról, hogy sok helyre nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek, sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így azt nem tudják megtenni, „A felmerült igényekre reagálva a kormány szombattól lehetővé teszi az internetes szavazást is, így azok is elmondhatják véleményüket, akikhez valamilyen ok miatt nem jutott el a nyomtatott kérdőív” – ismertette Hidvéghi Balázs.
Az államtitkár tájékoztatása szerint a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt felkeresve, egy rövid regisztrációt követően egy e mailben kapott link segítségével lehet szavazni. A válaszok bejelölését követően a kérdőívet egyetlen kattintással be is lehet küldeni – jelezte.
Az államtitkár úgy fogalmazott:
„Jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás, ellenzik a magyar békepolitikát, folytatni akarják a háborút és szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is.”
„El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak Magyarországra kényszeríteni”– fűzte hozzá Hídvéghi Balázs. Brüsszel bábjai pedig hajlandóak is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket – mondta.
Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy aki még nem szavazott, az szombattól online formában elmondhatja a véleményét.
„Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen”
– hangoztatta Hídvéghi Balázs.
A mai nappal megnyitjuk az online szavazás lehetőségét.
Közzétette: Magyarország Kormánya – 2025. november 14., péntek
Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)