Menczer Tamás elmondta, hogyan kellene lázadniuk a fiataloknak

Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidelitas XXII. kongresszusán szombaton, Budapesten.

Menczer Tamás a Fidesz ifjúsági szervezetének kongresszusán hangsúlyozta: azt szokták mondani, hogy a fiatalok lázadók,

ezért azt javasolja minden fiatalnak, hogy legyen az ő lázadásuk az, hogy megvédik a hazájukat, megvédik a nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és fellépnek a rombolással szemben.

Hozzátette: mindent megtesz, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, mert olyan kormányfőt akar, akit bár mindenki szeretne, de senki nem tud iránytani, nem pedig olyat, aki „egy rossz rongybaba” és, akit „pórázon irányítanak”. Emellett olyan miniszterelnököt akar, akit az amerikai elnök erős vezetőnek tart, és nem olyat, „aki csak nőkkel bátor, és ha férfiakkal találkozik, akkor reszket”.

A jövő évi választás tétjének azt nevezte, hogy „egy báb irányít bennünket, vagy a saját sorsunkat irányítjuk”. A munkát el kell végezni, el is fogjuk végezni és akkor áprilisban lesz egy szép és vidám vasárnap esténk – tette hozzá.

A háborúval kapcsolatban azt javasolta a Fidelitas tagjainak: azt a kérdést tegyék fel maguknak és másoknak is, hogy akarnak-e meghalni Ukrajnáért vagy azért, hogy „Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet”. Úgy vélte: a Tisza pártnak, ha lehetősége lenne, „berántana” mindenkit Ukrajnába harcolni.

Győrben Orbán Viktor támogatására szólított fel

Orbán Viktor és a háborúellenes magyar kormány támogatására szólított fel mindenkit rövid Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a győri háborúellenes nagygyűlés helyszínén szombaton.

„Azért jöttünk el ide nagyon sokan Győrbe ma, mert nem akarunk háborút, békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív”

– mondta a politikus.

„Ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa Orbán Viktort, támogassa a háborúellenes békepárti magyar kormányt, és vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen is. Hajrá, Magyarország!” – buzdított a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás videójában szólt arról is: túl van egy a 20 perces találkozáson a „független-objektív balliberális sajtóval”. Szavai szerint az is nagyon izgalmas volt. „Érkeznek a videók” – mondta.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszédet mond a Fidelitas XXII. kongresszusán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 15-én. MTI/Balogh Zoltán.