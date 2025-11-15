Magyar Péter máris miniszterelnöki pozícióban tetszeleg, szerinte még sosem állt ilyen jól a Tisza Párt

Tudom, hogy mik egy valódi miniszterelnök feladatai, tudom, hogy mi a felelőssége a hazája és minden magyar ember felé – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke szombaton, a párt országjárásának győri állomásán mondott beszédén.

Magyar Péter kiemelte, hogy érzi a hatalmas felelősség súlyát, hiszen többször körbejárta az országot, ismeri a hazáját, a közös problémákat, a lehetőségeket és a megoldásokat.

„Honfitársaim, készen állok a feladatra, és itt, előttetek fogadom, hogy miután a Tisza közössége és a magyarok milliói, 148 nap múlva felhatalmaznak minket az ország irányítására, a nap 24 órájában, az év 365 napjában azon fogok dolgozni, hogy minden magyart képviseljek itthon és szerte a nagyvilágban”

– fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Közölte: szerinte egészen jól állnak, talán még soha nem álltak ilyen jól, de a választásig hátralévő idő „nem lesz egy sétagalopp”, nagyon nehéz, embert próbáló 148 nap lesz. Egy csodálatos úton indultunk el másfél évvel ezelőtt és ma már egy másik országban élünk, mert látjuk az alagút végén a fényt – tette hozzá Magyar Péter.

Jelezte, hogy összeáll a csapat, összeállnak a jelöltjeik, a vezetőik, összeáll egy fantasztikus program, készen állnak a kormányzás felelősségének átvételére. Azt kérte mindenkitől, nőjön fel ehhez a feladathoz, hogy képesek legyenek „belenézni egy év múlva, két év múlva, ne adj Isten, nyolc év múlva az emberek szemébe”.

Magyar Péter a leendő kormányzással kapcsolatban kijelentette: nehéz lesz, mert nagy bajban van a haza és fontos döntéseket kell majd meghoznia a Tisza-kormánynak. Mint mondta, lesznek látható eredmények pár napon belül, pár hónapon belül, ám lesznek olyan eredmények is, amelyeket csak évek múltán fognak látszani.

Magyar Péter elmondta, hogy az utóbbi hetekben lezárult a Tisza országgyűlési képviselő-jelöltjeinek a kiválasztása és hétfőn bemutatják őket.

„Ők igaz magyar emberek, akik segíteni fognak fölépíteni az emberséges és működő Magyarországot” – fogalmazott.

A pártelnök megjegyezte, hogy a Tisza az adócsökkentések és a nyugdíjemelés kormánya lesz. A magyarok döntése alapján egymilliárd forintos vagyon felett bevezetik a milliárdosok vagyonadóját és részben ebből tudják fedezni 2 millió 200 ezer ember személyi jövedelemadójának csökkentését, illetve a nyugdíjemelést és a nyugdíjas SZÉP-kártyát, az egészségügy támogatását, a valódi béremeléseket, miközben a többi fedezetet az uniós források hazahozatala, a magyar gazdaság beindítása, a kiszámítható gazdaságpolitika eredményeként csökkenő államadósság kamatai és rengeteg spórolás fogják biztosítani – mondta.

A rendezvényen felszólalt még Ruszin-Szendi Romulusz, a párt biztonságpolitikai szakértője, Tanács Zoltán, a Tisza programalkotásért felelős vezetője, valamint Forsthoffer Ágnes, a párt Tisza-szigetekért felelős alelnöke.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt győri rendezvényén a Bécsi kapu téren 2025. november 15-én. MTI/Krizsán Csaba.