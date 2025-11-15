Látványos lendületvesztésben a Tisza Párt: Magyar Péter alig kezdte el a beszédét, máris apadni kezdett a követőtábora

Látványos a Tisza lendületvesztése – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki két felvétellel is illusztrálta a Tisza Párt rendezvényei iránti csökkenő részvételt.

A két felvételen a Magyar Péter vezette párt tavalyi és mostani gyűlésének képsorai vannak párhuzamba állítva: a Tisza Párt ezúttal a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének mintájára szervezett összejövetelt a vármegyei székhelyen.

A politológus egyúttal arra is felhívta a figyelmet a 24.hu tudósítása alapján, hogy már Magyar Péter beszéde közben elkezdték elhagyni a rendezvényt a tiszás szimpatizánsok.

„Nem elég, hogy kevesen vannak, de annyira unalmas Magyar Péter beszéde, hogy elkezdtek inkább hazamenni róla az emberek!”

– írta Deák Dániel a 24 közvetítését bemutató poszthoz.

A 24.hu tudósításában 14:54-kor írtak arról, hogy Magyar Péter színpadra lépett, a portál pedig 15:29-kor már arról számolt be a helyszíni közvetítésében, hogy szivárognak érdeklődők. Ez az jelenti, hogy alig félóra sem telhetett el, mielőtt az összegyűltek tábora apadni kezdett volna.

Magyar Péter összejövetelén a párt honvédelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is felszólalt, aki a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlését – amelyen bejelentették, hogy az Orbán Viktor jegyzetével ellátott pólók és pulóverek eladásából származó bevételek mellett valamennyi, a DPK-webshopon értékesített termékből befolyó összegeket felajánlották a közmédia Jónak lenni jó! karitatív műsorának – értelmetlennek nevezte.

„Ma nincs értelme háborúellenes gyűlésnek Magyarországon”

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz a háborúellenes gyűlésről, amely a nehézsorsú kárpátaljai gyermekek megsegítésére is szolgálja.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)