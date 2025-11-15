Kommentben lehet kérdezni: Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésre készül

Orbán Viktor miniszterelnök készül a szombati győri háborúellenes nagygyűlésre. A kormányfőtől a közösségi médiában kérdezni is lehet. „Aki békét akar, velünk tart” - írta a miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban tudatta, hogy készül a szombaton Győrött megrendezendő háborúellenes nagygyűlésre.

A kormányfő megköszönte, hogy ott lehet a rendezvényen és elmondta, hogy

a Facebookon, illetőleg a TikTok-on kérdezni is lehet és a legjobb kérdéseket meg is válaszolja majd.

„Használják, használjátok” – fogalmazott a videóban Orbán Viktor

Ma háborúellenes gyűlés Győrben. Kérdezzetek kommentben, a legjobbakat meg is válaszolom! Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 14., péntek

Orbán Viktor: aki békét akar, velünk tart

Orbán Viktor a bejegyzésben felidézte: az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat.

Orbán Viktor kiemelte:

Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

„A különbséget zongorázni lehet. Most még” – közölte a kormányfő. Hozzátette:

de a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik „mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést.

„Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: facebook.com/orbanviktor)