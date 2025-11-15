A tiszások egynegyede nem szimpatizál Magyar Péterrel

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. A Tisza Párt feltételezhető szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.

A Real-PR 93. piac és közvélemény-kutató cégnek a hirado.hu-hoz eljuttatott eljuttatott felmérése szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak.

A kutatás szerint elutasítottságban fordított a helyzet:

a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja, a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.

Azt írták, Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen

a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője, a Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű (95 százalék) Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt.

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége (36-36 százalék), a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor

javára.

A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, minthogy

a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele. Vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza Párt elnöknél: 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel.

A közleményben szereplő közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 11. és 12. között a felnőtt társadalomra nemre, korra, iskolázottságra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2 százalék.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Takács Péter Facebook-oldala)