A tiszások egynegyede nem szimpatizál Magyar Péterrel

A Real-PR 93. piac és közvélemény-kutató cégnek a hirado.hu-hoz eljuttatott eljuttatott felmérése szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak.
A kutatás szerint elutasítottságban fordított a helyzet:
a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja, a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.
Azt írták, Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen
a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője, a Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű (95 százalék) Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre.
A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt.
A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége (36-36 százalék), a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor
javára.
A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, minthogy
a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele. Vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza Párt elnöknél: 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel.
A közleményben szereplő közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 11. és 12. között a felnőtt társadalomra nemre, korra, iskolázottságra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2 százalék.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Takács Péter Facebook-oldala)