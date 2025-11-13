Itt vannak a kormány legfrissebb döntései: először tartanak Kormányinfót a washingtoni találkozó óta

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Vitályos Eszter kormányszóvivő társaságában tart Kormányinfót csütörtökön délelőtt 10 órakor. Az eseményekről percről percre beszámolunk cikkünkben.

Cikkünk frissül!

Kormányinfót legutóbb két héttel ezelőtt tartottak: arról, hogy akkor mi hangzott el, ebben a cikkben olvashat.

Azóta több fontos eseményre is sor került, többek közt Orbán Viktor és Donald Trump fehér házi találkozójára, így várhatóan ezekről is szó esik majd az eseményen.

Gulyás Gergely: az amerikai megállapodás nélkül háromszorosra nőhetett volna az energia ára Magyarországon

Vitályos Eszter szintén azzal kezdte felvezetését, hogy „nagyon sűrű és eseménydús hét” áll mögöttük, és szerdán is tartottak egy hosszú kormányülést, majd átadta a szót Gulyás Gergelynek. A miniszter először arról beszélt, hogy Orbán Viktor a szerdai ülésen beszámolt az amerikai látogatásáról.„A rendszerváltozás óta nem voltak hasonlóan jók az amerikai-magyar kapcsolatok” – mondta azzal kapcsolatba, hogy mit állapítottak meg a látogatás tükrében. Mint mondta, az amerikai és a magyar kormánynak most vannak közös értékei, ugyanezek hiányoznak az Európai Unió és a magyar kormány közt.

A miniszter szerint a találkozó legfontosabb következménye az volt, hogy „sikerült megvédeni a rezsicsökkentést”. „Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott” az orosz energiára vonatkozó szankciók alól – szögezte le Gulyás Gergely, hozzátéve:

Ha ez nem így történt volna, akkor november 21-től a szankciók életbe léptek volna a Magyarországot ellátó vezetékekre, és háromszorosára növekedhetett volna az energia ára.

Emlékeztetett arra is, hogy az orosz atomenergiára vonatkozó szankciók sem fognak életbe lépni a washingtoni megegyezés alapján. A miniszter emellett beszélt arról is, hogy a béke ügyében is fontos egyeztetést zajlott a felek közt, valamint jelentős gazdasági megállapodásokat kötöttek, amelyek több szektort is érintenek, és ezáltal komoly amerikai beruházások is érkezhetnek Magyarországra a közeljövőben.

Kapcsolódó tartalom A francia lap szerint hatalmas pofon az uniós vezetőknek Orbán Viktor washingtoni győzelme A Le Journal du Dimanche szerint több győzelmet is ünnepelhet a miniszterelnök.

Emellett Magyarország garanciát kapott arra, hogy az Egyesült Államok egy pénzügyi védőpajzsot biztosít szükség esetén: Gulyás Gergely szerint e téren az intézkedések az állami hiteltől kezdve az úgynevezett swap line-okig terjedhetnek.

Nyugdíjügyek, vállalkozások, gyermekvédelem

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy

jövő februárban folyósítani fogják a 14. havi nyugdíj első negyedét (erről pár órája közölt részleteket Orbán Viktor is).

Továbbá emlékeztetett arra, hogy a nyugdíj-kiegészítés átutalása is ezekben a napokban történt, történik meg. Mint mondta, a kormány célja az, hogy a nyugdíjak reálértékét minimum megőrizzék, és lehetőség esetén akár emeljék is.

A miniszter szerint a szerdai ülésen döntött a kamatstop meghosszabbításáról is: szavai szerint 273 ezer magyar családot érint a döntés. Emellett a diákhitelek kamattámogatását is meghosszabbították, így ezek is azonos feltételekkel lesznek elérhetőek, mint eddig.

Ezen kívül a vállalkozások segítéséről is tárgyaltak: e ponton a miniszter felidézte, hogy a cégeknek is fix 3 százalékos hitelprogramot hirdetett a kormány október 6-án. Gulyás Gergely szerint ezzel kapcsolatban már csak „az utolsó simításokat” kell elvégezni, és a jövő héten reményeik szerint aláírhatják a végleges megállapodást a programról.

A miniszter beszélt továbbá a bankadó emeléséről is: mint mondta, a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) támogatása a mostani helyzeten a legfontosabb, ezért is döntöttek erről. Szavai szerint nem szívesen vezetnek be különadót, de a jelenlegi helyzetben erre szükség van, mert másképp nem tudnák kellő mértékben támogatni a kkv-kat.

A szerdai ülésen tárgyaltak a gyermekvédelemre szánt pluszforrásokról is: e téren arról egyeztek meg, hogy a nevelőszülők járandóságának megduplázásával – amely jövőre lép életbe a legutóbbi Kormányinfón elmondottak szerint – a gyakorlatban évente több százezer forinttal fogják segíteni a nevelőszülők munkáját.

Ezen kívül ingyenessé teszik a jogosítvány megszerzését is – erre több mint félmilliárd forintot száll a kormány. Továbbá a gyermekvédelmi gyámok létszámát, a gyámok pótlékát is növelik, és több iskolaőr lesz az iskolákban is. Mindezek mellett tovább lépésekkel (gyermekétkeztetésre szánt összegek emelése, egyéb támogatások) is segíteni fogják a gyermekvédelmi szektort.

Ezt követően Vitályos Eszter elmondta, hogy az elmúlt két hétben több mint 35 milliárd forint összértékben adtak át beruházásokat Magyarországon;

a legnagyobb tétel egy miskolci üzem hárommilliárdos fejlesztése volt.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án.MTI/Hegedüs Róbert.