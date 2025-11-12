Kommentháború indult Magyar Péter és Karácsony Gergely között

Magyar Péter egy facebookos kommentben szúrt oda Karácsony Gergelynek, amire válaszolva a főpolgármester azt állította, hogy a Tisza Párt vezetője hazudik. A konfliktus annak következtében robbant ki, hogy nemrég bejelentették egy új baloldali párt alapítását, amelyet Karácsony volt párttársa indított útjára, és amelynek képviselői a 2026-os országgyűlési választáson el akarnak indulni.

Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke még hétfőn jelentette be, hogy új politikai alakulatot hoz létre. Az pedig már ma, szerdán derült ki egy facebookos videóból, hogy ehhez a mozgalomhoz Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője is csatlakozik (a Momentum utóbb közölte, hogy emiatt kizárják őt a pártból, és visszakérik az országgyűlési mandátumát is).

Az új ellenzéki formáció miatt keveredett konfliktusba a Tisza Párt elnöke is a főpolgármesterrel.

Magyar Péter ugyanis azt állítja, hogy a Barabás Richárd és Cseh Katalin videóit Karácsony Gergely stábja készítette.

A Tisza Párt elnöke a 444.hu egyik cikke alatt jelent meg a kommentmezőben, és azt írta: „Hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat.” Karácsony Gergely nem sokkal később válaszolt Magyarnak.

„Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre”

– írta a főpolgármester.

Magyar Péter kontrázott: „Gondolom azt is, hogy Dorosz Dávid irányítja a régi-új formáció kampányát, aki az ön kampányfőnöke és helyettese volt.”

Erre aztán Karácsony Gergely azzal reagált: „Elnök úr, az Értelmező kéziszótár az ön által is helyesen használt »volt« szót pontosan definiálja: »olyan személy, közösség, aki, amely régebben valamely munkakört, szerepet töltött be, vagy valamilyen viszonyban állott valakivel, de ez a ténykedése vagy állapota már megszűnt«. De mondom, használjuk ki a telefonkészülék adta egyéb lehetőségeket is a kommentelés mellett/helyett, a számomat ismeri.”

A két politikus között legutóbb a Sziget Fesztivál ügye miatt voltak nézeteltéréseket, amely jelen állás szerint végül mégis megrendeznek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt nemzet hangja elnevezésű kezdeményezés kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án )Fotó: MTI/Balogh Zoltán)