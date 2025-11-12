Eldőlt, hogy miként újulhat meg a budapesti Nagykörút a következő években

Kedd este, a Rákóczi téri Vásárcsarnokban tartották a megújuló Nagykörút arculati koncepció fejlesztésére kiírt pályázat eredményhirdetését. A befutó a Neonfényes Körút című pályázat lett.

Az Index beszámolója szerint Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetésen leszögezte, a Nagykörút megújítása annyira fontos a városvezetésnek, mint amennyire fontos a városnak a Nagykörút. A Nagykörút megújítása nem csak egy köztérmegújítási program. A Nagykörút gazdasági, turisztikai és városarculati övezet. Az a program, amit szeretnénk végig vinni, ezt az egységet szeretné megragadni – fogalmazott.

Balogh Samu, a BKK közterület-fejlesztési programvezetője aláhúzta, hogy nem építészeti arculatról van szó, nem építik át a házakat, nem szeretnék megváltoztatni a stíluskavalkádot, ehelyett inkább egy „új brandre” kell gondolni a Nagykörút arculatát illetően A nyertes pályázóval a BKK szerződik, ez adja az alapját a megújuló Nagykörút arculatának.

Az új arculatra tizenhat pályamű érkezett, ebből hatot választottak, amelyet kiállításra érdemesnek találtak, és megtekinthetők a Rákóczi téri Vásárcsarnokban.

A zsűri döntése alapján a győztes arculati terv Galambos Gergő és Vereczkei Döme „Neonfényes Körút” című pályaműve lett.

„Képzeljük el a Körutat éjszaka. A villamos sárga csíkja a fények között kanyarog, az épületek kontúrjait lágyan rajzolja meg az ívelt neoncsövek ragyogása. A város nem alszik, csak új színt ölt. A neon nem csupán fényforrás: identitás, múltidéző és városi hangulatkép. E gondolat hívta életre az általunk javasolt arculati koncepciót, amely klasszikus neon-esztétikát épít be a Körút megújuló vizuális világába – kulturális örökségként és jövőformáló városi élményként egyaránt” – írták a tervezők.

Karácsony Gergely úgy vélekedett, hogy a zsűri bátor döntést hozott ezzel. Az egyik zsűritag, Martinkó József, az Octogon magazin főszerkesztője pedig kifejtette, nem ez a pályamű nyert volna, ha csak annyit jelentene, amennyi a címében van. „Megértettük, hogy nem csak neonfeliratokról és ezek grafikai rendszeréről van szó, vagy valamiféle nosztalgiaként kell értékelni a pályaművet. Ki kell bontani azokat a rétegeket, amelyek ezek mögött vannak. Félreértés, ha azt gondoljuk, hogy újra neonnal lesz kidekorálva a Körút, mert ennél sokkal gazdagabb és rétegzettebb a dolog” – mondta.

Kapcsolódó tartalom Indul az első metróbusz Budapesten A részleteket Karácsony Gergely főpolgármester ismertette.

A teljes pályaművet a látványtervekkel együtt itt lehet megtekinteni.

Kiemelt kép: a neonfényes Nagykörút látványterve. Forrás: BKK.