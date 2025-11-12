Belharc a baloldalon: kilépett a Párbeszédből a Várnegyed korábbi polgármestere, V. Naszályi Márta

V. Naszályi Márta önkormányzati képviselő, Budapest I. kerületének korábbi polgármestere a közösségi oldalán bejelentette, hogy kilépett a Párbeszéd – Zöldek Pártból. A párt erősen a megszűnés felé halad, miután hétfőn az egyik társelnökük is bejelentette, hogy új mozgalmat alapít.

„Tisztelt Kerületi Polgárok! Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy tegnap kiléptem a Párbeszéd-Zöldek Pártból”– jelentette be kedd délután V. Naszályi Márta a közösségi oldalán. Hozzátette azt is:

„Régebb óta érlelődött ez a döntés és a Párbeszéd alapítójaként nem volt könnyű számomra. Kilépésem oka, hogy nem tudok azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával.”

Emellett azt írta, hogy kerületi képviselőként tovább dolgozik „egy olyan Budavárért, ahol a döntések átláthatóan születnek, ahol a közösségeknek valódi beleszólása van a közügyekbe, ahol a rászorulók számára valódi esélyeket teremtünk, ahol a klímavédelem és a zöldfelületek fejlesztése prioritás, ahol támogatjuk az egyéni kezdeményezéseket és kultúrát, ahol a kerületiek egészsége kiemelten fontos, ahol a turizmus harmóniában tud lenni a lakók érdekeivel, ahol vonzóak és biztonságosak a közterületek és minden gyermek a legjobb oktatást-fejlesztést kaphatja”.

V. Naszályi Márta 2019 és 2024 közt volt a kerület polgármestere: a tavalyi választáson a kormánypártok jelöltje, Böröcz László váltotta a kerület élén.

A Párbeszédnél a kilépésétől függetlenül is érdekes folyamatok zajlanak, ugyanis hétfőn a párt egyik társelnöke, Barabás Richárd bejelentette, hogy új mozgalmat alapít, amellyel elindulnak a 2026-os választáson is. Ehhez a mozgalomhoz egy szerda reggeli váratlan bejelentéssel csatlakozott a Momentum országgyűlési képviselője, Cseh Katalin is.

Kiemelt kép: V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület) polgármester az I. kerületi önkormányzat képviselõ-testületi ülésének elején 2024. február 29-én. Ezen a napon Böröcz László, a Budavári Fidesz elnöke, polgármesterjelölt a Budavári Önkormányzat épületénél tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy jelentõsen túlárazott szerzõdést kötött a V. Naszályi Márta vezette I. kerületi önkormányzat, amelynek nyomán 17 millió forintot fizettek ki a 8 milliós beruházásért. MTI/Hegedüs Róbert.