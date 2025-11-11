Műsorújság
Magyar Péter lebetegedett, elmaradt az országjárási eseménye

Szerző: hirado.hu
2025.11.11. 15:44

| Szerző: hirado.hu
Magyar Péter hétfőn bejelentette, hogy betegség miatt elmarad a nemrég indult országjárás legújabb állomása. Az állapotáról nincsenek információk, de egy sajtónak küldött nyilatkozatban a Tisza Párt azt ígérte, hogy szombaton már ismét színpadra áll.

Magyar Péter még a múlt hónapban, az Orbán Viktor által bejelentett országjárásra reagálva jelentette be, hogy ők is indítanak egy újabb országjárást (úgy, hogy az előző, 80 napos országjárásuk még csak októberben zárult le).

A Tisza Párt újabb országjárása múlt héten kezdődött meg Út a győzelembe! címmel, azonban a programon változtatni kellett,

Magyar Péter ugyanis hétfőn bejelentette, hogy lebetegedett.

Sajnos a mai dévaványai esemény a betegségem miatt elmarad. Kérlek osszátok meg, hogy senki ne utazzon feleslegesen! Köszönöm!” – írta a Tisza Párt elnöke még hétfőn a párt nyilvános Facebook-csoportjában.

Magyar Péter egészségi állapotáról egyelőre nincsenek további információk. A Tisza Párt az Index megkeresésére válaszolva mindössze annyit közölt, hogy

szombaton Magyar Péter már ismét szerepelhet egy rendezvényen.

Aznap, november 15-én kezdi meg ugyanis Győrben Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök országjárását, és Magyar Péter már korábban jelezte, hogy ők is tartanak egy párhuzamos eseményt a városban.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert.

