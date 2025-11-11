Magyar Péter lebetegedett, elmaradt az országjárási eseménye

Magyar Péter még a múlt hónapban, az Orbán Viktor által bejelentett országjárásra reagálva jelentette be, hogy ők is indítanak egy újabb országjárást (úgy, hogy az előző, 80 napos országjárásuk még csak októberben zárult le).
A Tisza Párt újabb országjárása múlt héten kezdődött meg Út a győzelembe! címmel, azonban a programon változtatni kellett,
Magyar Péter ugyanis hétfőn bejelentette, hogy lebetegedett.
„Sajnos a mai dévaványai esemény a betegségem miatt elmarad. Kérlek osszátok meg, hogy senki ne utazzon feleslegesen! Köszönöm!” – írta a Tisza Párt elnöke még hétfőn a párt nyilvános Facebook-csoportjában.
Magyar Péter egészségi állapotáról egyelőre nincsenek további információk. A Tisza Párt az Index megkeresésére válaszolva mindössze annyit közölt, hogy
szombaton Magyar Péter már ismét szerepelhet egy rendezvényen.
Aznap, november 15-én kezdi meg ugyanis Győrben Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök országjárását, és Magyar Péter már korábban jelezte, hogy ők is tartanak egy párhuzamos eseményt a városban.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert.