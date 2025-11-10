Az ellenzék jelöltje győzött a drogbotránnyal és zaklatási botránnyal fűszerezett időközi választáson Józsefvárosban

Az ellenzék jelöltje, Horváth Alexander győzött Budapesten, a józsefvárosi időközi választáson vasárnap a Fidesz jelöltjével, Pálovics Emesével szemben.

Mint az MTI felidézte, a főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben azért tartottak képviselőválasztást, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület – Momentum Mozgalom – Demokratikus Koalíció – Párbeszéd-A Zöldek Pártja – Szikra Mozgalom Egyesület – LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott, miután a nyilvánosságban megjelent róla egy gyanús videó, mely szerint kábítószert fogyaszhatott.

Az időközi választáson öt jelölt indult: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP).

A választói névjegyzék szerint több mint 4200-an voltak jogosultak a vasárnapi szavazáson való részvételre.

Botrányok a voksolás előtt

Mint arról korábban írtunk, a választási kampányban is szerepet játszott az a drogbotrány, amely miatt Horváthnak le kellett mondania. A jelöltnél emiatt a rendőrség is házkutatást tartott a voksolás előtt pár héttel.

Ezen kívül még egy zaklatási botrány is kitört a kampányfinisben. Mindezek miatt a baloldali pártok között is belharc alakult ki.

A végeredmény: 52-38

Azonban a jelek szerint végül nem a botrányok bizonyultak döntőnek a választáson.

A voksoláson ugyanis Horváth Alexander 52,54 százalékos szavazati aránnyal szerezte vissza önkormányzati tisztségét.

A választásra jogosultak 29,11 százaléka vett részt a voksoláson, a végeredmény pedig így alakult:

Horváth Alexander (független, Pikó András polgármester támogatásával indult): 52,54 százalék (642 szavazat);

Pálovics Emese Csilla (Fidesz–KDNP): 38,3 százalék (468 szavazat);

Tóth-Ádám Éva (független, a Demokratikus Koalíció támogatásával indult): 5,24 százalék (64 szavazat);

Czeglédy Ádám (MSZP): 2,95 százalék (36 szavazat);

Tóth Erzsébet (független): 0,98 százalék (12 szavazat).

Mint az Index írta, a botrányok és a baloldali megosztottság ellenére Horváth most még nagyobb arányban győzött, mint 2024-ben: tavaly ugyanis mindössze 36 szavazattal győzte le fideszes ellenfelét (úgy, hogy azon a választáson közel kétszer annyian vettek részt a szavazásra jogosultak közül – 53 százalékos volt a részvétel – és jelöltekből is kevesebb volt az ellenzék oldalán ).

A képviselő korábban hangsúlyozta, hogy nem fogyasztott kábítószert, viszont hibázott, mert a viselkedésével a választóinak és a politikai közösségének is példát kell mutatnia, ezért lemondott a mandátumáról. Pikó Andrásék azt állították, hogy manipulatív módon lett megvágva a videó, a polgármester az időközi választáson támogatta Horváth Alexandert. A Fidesz viszont a botránnyal összefüggésben azt közölte, hogy „zűrös alakokból álló társaság” alakult ki Pikó András körül, a kormánypárt helyi szervezet pedig már a polgármester lemondását követelte a szavazás előtt.

Gratulációjában Pikó András újra kritizálta az ellenzéki pártokat, amikor úgy fogalmazott, „jó hír Józsefvárosnak az is, hogy a többség nemet mondott a Fidesz és hozzá csatlakozott levitézlett álellenzéki pártok gyűlöletkeltő politikájára”. A józsefvárosi Fidesz pedig úgy kommentálta az eredményt: „Józsefváros képviselő-testületében sajnos maradnak az eddigi arányok. Dr. Pálovics Emese nagyot küzdött az erősen baloldali választókerületben, de maradt a papírforma. A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander visszakapta a mandátumát. Reméljük az itt élőket ezután méltóbb módon és tisztább fejjel fogja képviselni, mint eddig tette. Folytatjuk a munkát és köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott. Józsefváros mindig számíthat ránk.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Horváth Alexander.