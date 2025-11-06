Hidvéghi Balázs az Igazság órájában: jövő tavasszal Magyarország biztonságáról és békéjéről döntünk

Magyarország biztonsága és békéje az első, „jövő tavasszal igazából arról döntünk”, hogy megőrizzük-e ezt, vagy engedünk egy veszélyes, háborúpárti baloldali politikának, amit Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kiszolgál – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című online műsorban csütörtökön.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, a Tisza adatszivárgási ügye, a párthoz köthető nyilatkozatok és ellentmondások azt bizonyítják: a politikusaik nemhogy alkalmasabbak lennének, mint Orbán Viktor miniszterelnök és a jelenlegi kormányzat, hanem teljesen alkalmatlanok, és veszélyesek is Magyarországra.

„Egészen elképesztő felelőtlenségnek” nevezte, hogy a Tisza Párt feltört adatbázisából mintegy 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki az internetre.

Jelezte: úgy tudja, Magyar Péter sürgette az alkalmazás elindítását, miközben még nem volt kész, az ukrán titkosszolgálat, a fejlesztők még nem készültek el vele, „vagy ez pont így volt jó nekik, és nyilvánvalóan nem volt biztonságos”. Hozzátette, az eset megmutatja, mire lehet számítani a gátlástalan, hataloméhes Magyar Pétertől és a köré csoportosuló kalandoroktól.

Az államtitkár hangoztatta, Ukrajna, mint háborúban álló ország mindent elkövet, hogy a leghangosabban ellenálló Magyarországon keresztül az egész Európai Uniót belerángassa a konfliktusba, és „ennek Brüsszelben is vannak hívei, sőt az ottani többségi álláspont is ez, háborúpárti baloldali álláspont”.

Egy ilyen társaságnak Magyar Péter egy főnyeremény, ő egy kitett, hataloméhes, frusztrált, dühös ember, mindent elkövet, hogy tetszelegjen ennek a brüsszeli elitnek, és egy adatbázisépítés, alkalmazás ügyében is ukránokkal dolgozik együtt. Vajon miért?

– tette fel a kérdést.

Hidvéghi Balázs közölte, „Brüsszelben baj van”, az ukrajnai háború finanszírozásra eddig 180 milliárd euró ment el, és az unió a finanszírozást mostantól egyedül is vállalni akarja. Az Economist című lap elemzése szerint ez a következő 4-5 évben további 400-500 milliárdba kerülhet, és ezt valahonnan elő kell teremteni. „Erre mondják, hogy majd felveszünk közösen kölcsönt – mi ezt köszönjük szépen, nem szeretnénk -, meg meg kell emelni az adókat”, „ez az, ahol Magyar Péter és köre kiszolgálná ezt a politikát” – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor politikája, a békére való törekvés, a szuverenista patrióta politika erősödik, mert „mi sikeresen visszük ezt évek óta, vállaljuk a konfliktusokat”, a kormányfő „tartja magát, mögötte vannak a magyarok és támogatják”, ennek a hatása látható már Franciaországban, a Benelux-államokban, Szlovákiában és Csehországban is.

Ez veszélyt jelent a háborúpártiaknak, rossz szemmel nézik Brüsszelben és rossz szemmel nézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, mindent meg fognak tenni, hogy ezt megakadályozzák, megváltoztassák, támadják, akár nemtelen eszközökkel is

– fogalmazott.

Hozzáfűzte, ezért van a Magyarország elleni politikai zsarolás, az országnak járó uniós források visszatartása, a fenyegetés és kioktatás Brüsszelből, a patrióta politika ugyanis nem fogadja el a brüsszeli diktátumokat, nem enged a háborúpárti uszításnak, egyébként sikeres és példát mutat másoknak. „Tragikus, ha a magyar belpolitikában olyan szereplő kerül elő, mint Magyar Péter, aki pusztán hatalomvágyból, gátlástalanságból ezeket a külső erőket szolgálja ki a magyar érdekek képviselete helyett” – jegyezte meg.

Világossá kezd válni, kik állnak Magyar Péter mögött, kik vannak körülötte, a kiszivárgott adatlista is ezt bizonyítja, tele van a valamikori SZDSZ embereivel, „az úgynevezett független objektívekkel”, régi emberekkel, leszerepelt figurákkal, és egyre többet nyilatkoznak, elmondják, adóemelésre lenne szükség, eltúlzottak a családi adókedvezmények, nem jó a rezsicsökkentés és az alacsony társasági adó – sorolta, egyúttal felhívta a figyelmet, „azt a szövegkönyvet mondják fel”, amit Brüsszelben írnak az országspecifikus jelentésekben, hogy mit kellene másként csinálni.

Hidvéghi Balázs azt mondta,

ezek az emberek vannak Magyar Péter körül, és a Tisza Párt elnöke „hiába próbálja magát nemzeti alaknak beállítani, ez egy vegytiszta baloldali társaság”, akiket láttak már hatalomban, „magasabb adókat, szűkülő gazdaságot hoztak és nem a magyar érdekből indultak ki”.

A fideszes politikus hangot adott azon véleményének, hogy „ennek nem lesz vége, Brüsszel úgy működik, hogy ha valaki beáll abba a sorba, újabb és újabb követeléseket kap”. „Még nincs, de ha esetleg hatalomra kerülnének, szó lesz a migrációról is, hogyan kell azt teljesíteni, hány migránst kell befogadni” – fűzte hozzá.

Az államtitkár Magyar Péter nyilatkozatára, miszerint 2030-ig le kell válni az orosz energiaforrásokról, azt mondta, nem kell leválni, az ország érdekét kell nézni, és

„ha Oroszországból jön energiaforrás úgy, hogy az nekünk jó, azt kell megvásárolni, amúgy nyitottnak kell lenni minden irányba”.

Jelezte egyúttal, hogy csütörtökön indul a miniszterelnökkel a kormánydelegáció az Egyesült Államokba, ott a világ egyik legégetőbb kérdése, az energia lesz az egyik téma.

Hidvéghi Balázs a műsorban kitért a nemzeti konzultációra is, amelyről azt mondta, meghaladta a félmilliót a visszaküldött ívek száma, és mivel fontos dolgokról van szó, és vannak, akik nem kapták meg a levelet, maga is azon a véleményen van, hogy előbb-utóbb nyissák meg az online szavazás lehetőségét.

Az Igazság órája című műsor csütörtöki adása a legnagyobb videómegosztó portálon is megtekinthető

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)