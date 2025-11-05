Simonovits András átalakítaná a nyugdíjrendszert, büntetéseket és szigorításokat alkalmazna a tiszás szakértő

Drasztikusan megreformálná a kormány jelenlegi nyugdíjpolitikáját a Tisza Párthoz köthető szakértő. Simonovits András egy korábbi felvételen arról beszélt, hogy szigorítaná a Nők 40 programot, és akár pénzügyi büntetéseket is bevezetne a korai nyugdíjba vonulók számára.

Simonovits András a Tisza Párt szimpatizánsaként rendszeresen bírálja az Orbán-kormány nyugdíjpolitikáját – számolt be róla a Mandiner.

Az ellenzéki nyugdíjszakértőről egy 2023-as felvétel is előkerült, amelyben Simonovits András arról beszél, hogy szerinte meg kellene változtatni a 2011-ben bevezetett Nők 40 programot, amely lehetővé teszi, hogy a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők korkedvezménnyel nyugdíjba vonuljanak.

„A tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogyan lehetne a Nők 40-ből 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni”

– mondta a tiszás szakértő 2023 szeptemberében a Szeged TV műsorában.

Szavai szerint tehát nemcsak a feltételek szigorítását, hanem konkrét pénzügyi „büntetéseket” is bevezetne a korai nyugdíjba vonulók esetében.

Simonovits András azóta sem változtatott véleményén és továbbra is keményen kritizálja az Orbán-kormány nyugdíjpolitikáját, különösen a 13. havi nyugdíjat.

A Nők 40 Programot egyenesen „elmebetegségnek” nevezte korábban, legutóbbi nyilatkozataiban pedig már nemcsak reformról, hanem a program azonnali megszüntetéséről beszélt.

A tiszás szakértő nemrég arról is szólt, hogy magasabb nyugdíjadó bevezetését tartaná szükségesnek, mondván, a jelenlegi rendszer hosszú távon fenntarthatatlan. Bár konkrét javaslatokat nem ismertetett, kijelentései komoly visszhangot váltottak ki, hiszen a Nők 40 program több százezer magyar nő számára jelentett eddig biztos megélhetést és elismerést a hosszú munkaviszonyért.

Kiemelt kép: Simonovits András, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója a Demokratikus Koalíció programkonferencia-sorozatának első rendezvényén, amelyet a nyugdíj- és iduspolitikáról tartottak az Ybl Palota rendezvényközpontban 2014. január 15-én (Fotó: MTI/Beliczay László)