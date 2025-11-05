Fekete Rajmund a 48 percben: Donald Trump az „amerikai álmot” próbálja visszaállítani

Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója volt a 48 perc című műsor második vendége kedd este, és többek közt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök eheti találkozójáról beszélt.

A műsor első felében Sebestyén Géza, az MCC kutatója volt a vendég: az általa mondottakat ebben a cikkben foglaltuk össze.

Fekete Rajmund ezt követően a Donald Trump amerikai elnök megválasztása óta eltelt egy évet értékelte. A szakértő szerint

Trump a normalitás irányába próbálja visszavezetni az Egyesült Államokat a Magyarországon elsőnek furának tűnő intézkedésekkel – például a gendersemleges mosdók megszüntetésével vagy az LMBTQ-aktivizmus visszaszorításával –, és a Demokrata Párt által felrúgott „amerikai álmot” próbálja visszaállítani.

Fekete Rajmund a műsorvezető kérdésre elmondta: Donald Trump valójában üzletember, nem politikus, egy „körön kívüli” ember, aki másképp csinálja a politikát. A 2020-as választási vereséget követően tudatosan készült arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen, ennek érdekében permanens kampányt folytatott, a háttérben ő és csapata négy éven át dolgoztak azon, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor milyen változtatásokat fognak bevezetni.

A szakértő hangsúlyozta: Donald Trumpék a belpolitikában rendszerváltást hajtanak végre, egy teljes elitcserét, a külpolitika kapcsán pedig felmérték, hogy – szemben az eddigi gyakorlattal – a világ más fontos szereplőivel is szükséges együttműködést kialakítani. Neki az erő politikáját kellett felmutatnia a nemzetközi térben, láttatva azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is erős hatalom, ez a fajta „agresszív” kommunikáció bizonyos országok tekintetében mind erről szól – tette hozzá.

Mi várható Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján?

Az amerikai-magyar kapcsolatokra kitérve a szakértő aláhúzta: Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki találkozóján a háború és béke kérdésén túl valószínűleg gazdasági és energetikai kérdések, befektetési lehetőségek is napirendre kerülnek majd.

Úgy vélekedett, hogy az orosz szankciók és az energetikai nyomásgyakorlás ellenére Trumppal külön megállapodást lehet kötni, a találkozó erre is egy kiváló alkalmat nyújt.

Fekete Rajmund kifejtette: politikai értelemben kifizetődő volt, hogy Orbán Viktor 2016-ban, kormányon lévő miniszterelnökként az elsők között állt ki a későbbi elnök, akkor még elnökjelölt Trump mellett, valamint a 2020-as követően vereségét követően is a magyar miniszterelnök volt az, aki kiállt és azóta is kiáll Donald Trump politikája mellett.

Kiemelt kép: Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója a XXI. Század Intézet Covid-tanulságok? címû konferenciájának kerekasztal-beszélgetésén a Kertész Imre Intézetben 2024. április 24-én.MTI/Máthé Zoltán.