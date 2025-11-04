Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza Párt mögé

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggeli Facebook-posztjában azt írta, hogy a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza Párt mögé, mert tőlük remélnek számos gazdasági lépést, amelyek a magyar emberek juttatásait csökkentenék.

„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba” – írta Facebook-posztjában Orbán Viktor.

A kormányfő ezzel arra utalhatott, hogy Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői beszélgetésen azt mondta: a választás után a gazdaságpolitikában nagyon sok területen „kiigazításokra”, megszorításokra lesz szükség.

„A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után. […] Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek” – mondta a belga tulajdonó nagybank elemzője hétfőn a 444 szerint.

Orbán Viktor kedd reggeli posztjában mindezt úgy kommentálta: „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.” Majd azt is felsorolta, hogy szerinte miket várna tételesen a nemzetközi bankvilág a következő kormánytól:

„csökkentse a gazdasági támogatásokat

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét

csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat

szántsa be a 3%-os hitelprogramot.”

A miniszterelnök úgy folytatta a bejegyzést: „Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot.”

„Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját”

– írta Facebook-posztja végén Orbán Viktor.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.