Alapjogokért Központ: Októberben is győzött a Fidesz a Tisza Párttal szemben

„A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg, míg Magyar Péterék vesszőfutása tovább folytatódott a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik miatt” – közölte kedden az Alapjogokért Központ.

„A botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is. A választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz–KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével” – fogalmazott keddi közleményében az Alapjogokért Központ.

Hozzátették

Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nem csak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával.

„A nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa. Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz–KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is” – írták.

Hozzáfűzték: „Kevesebb, mint 160 nap van hátra a jövő évi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, azonban az ellenzéki politikai szereplők már a kampányhajrára jellemző intenzivitással végzik a politikai munkát. Elemzésünkben az őszi politikai szezon második hónapjának eseményeit vizsgáljuk, azt, hogy miként alakult a belpolitikai erőtér a mögöttünk hagyott időszakban.”

„A korábbi, nyári és szeptemberi elemzésekhez hasonlóan arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek októberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő fél évet. A Tisza Párt politikusainak és szakértőinek őszinteségi rohamai október hónapban is tovább erodálták Magyar Péter formációjának népszerűségi mutatóit, míg a Fidesz–KDNP a rendkívül nehéz nemzetközi környezetben is a nemzeti érdeket előtérbe helyező, stabil kormányzati teljesítményt mutatott fel, a háború szülte gazdasági körülmények ellensúlyozása mellett szembetűnő választói mozgósításba kezdett és fokozatosan fordul rá a közvetlen választási felkészülésre” – írta az Alapjogokért Központ, amely október 20-án is közölt egy közvélemény-kutatást a pártok erősségéről.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)