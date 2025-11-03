Tiszás adatszivárgás: Magyar Péter már nem beszél orosz hekkertámadásról, a jelöltállítást viszont ismét elhalasztotta

Magyar Péter vasárnap még orosz hekkertámadásról beszélt a Tisza Párt applikációjánál, a Tisza Világnál történt adatszivárgással kapcsolatban, hétfőn azonban már nem szó szerint az oroszokat okolta a történtek miatt. Emellett bejelentette azt is, hogy ismét elhalasztják a párt országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatását.

Mint írtuk, vasárnap újabb adatszivárogtatási botrányba keveredett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ-applikációt, a 200 ezer felhasználó adatait pedig feltöltötték a Prohardver számítástechnikai magazin fórumára. A Tisza Párt elnöke vasárnap este arra utalt, hogy orosz hekkertámadás áll a háttérben.

„A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – ezzel a felütéssel jelentette be vasárnap Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, hogy hétfőn reggel sajtótájékoztatót tart. Azt is belengette, hogy beszél a Tisza Párt vezetőségének döntéseiről, amelyek a felhasználók adatbiztonságát, a jelöltek kiválasztási folyamatát és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni képviselőjelölt kiválasztását érintik.

Magyar Péter hétfőn reggel, 9.30-kor tartott egy online bejelentkezést a témában. Az Index szemléje szerint azonban

hétfő reggel viszont már nem beszélt szó szerint oroszokról: Magyar Péter a magyar kormány nevezte felelősnek a történtek miatt.

Magyar Péter elismerte: tömegesen hozták nyilvánosságra a Tisza Világ applikáció felhasználóinak személyes adatait, és szerinte azért nincs szó adatszivárgásról, mert „ártó szándékú támadás történt”.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az informatikai rendszereik hónapok óta folyamatos támadás alatt állnak. „Ezek legnagyobb részét vissza tudtuk verni, annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereink olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában” – mondta.

Ismét csúszik a jelöltek ismertetése

Magyar Péter azt is bejelentette: a Tisza Párt novemberben végén mutatja be a 106 egyéni jelöltjét – de végül nem a Tisza Világ applikációban, hanem a Nemzet Hangja weboldalon lehet majd szavazni róluk.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt már hónapok óta halogatja a jelöltjeinek bemutatását: az egész folyamat nagyjából egy éve húzódik.

Magyar Péter legutóbb szeptember végén halasztotta el a jelöltállítási folyamatot: akkor még úgy volt, hogy november elején már elindítják a kiválasztási folyamat nyilvános részét, vagyis közlik azt, hogy egyáltalán kik esélyesek a képviselőjelöltség elnyerésére.

Ehhez képest a Tisza Párt elnöke most azt mondta, hogy

a képviselőjelölti helyért indulókat 2025. november 17-én mutatják be.

Az első körös szavazásra a közösségük tagjainak részvételével 2025. november 23-án, 24-én kerül sor.

A második körös szavazást – amelyen bárki részt vehet – 2025. november 25. és 27. között tartják.

A 106 képviselőjelölt bejelentésére pedig 2025. november 30-án kerül sor – jelen állás szerint.

Magyar Péter szerint egyrészt azért mutatják be később az embereiket, mert azt várták, hogy a Fidesz megnevezze a jelöltjeit, de ez a mai napig nem történt meg. Másrészt pedig azért, mert szerinte így a Fidesznek a legkevesebb időt hagyják arra, hogy támadják őket.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án. MTI/Bodnár Boglárka.