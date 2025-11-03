Deutsch Tamás szerint Magyar Péterrel semmi sem oké

Magyar Péter közéleti szerepvállalását felesége lehallgatására építi, korrupcióellenességről beszélve bennfentes tőzsdei ügyleteket végez, most ellopták tőlük kétszázezer szimpatizáns adatait, látható, hogy ezzel az emberrel nem oké semmi - jelentette ki Deutsch Tamás az Igazság órája című online műsorban hétfőn.

Még a saját hazugságaikban is hazudnak

– mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Felidézte, hogy október 6-án derült ki az adatszivárgás a Tiszánál, amit két napig tagadtak, később 20 ezres számról beszéltek, ami egy állítólagos fideszes ügynökhöz kötődik, most pedig Magyar Péter 200 ezer szimpatizáns adatainak nyilvánosságra kerüléséről beszél, orosz titkosszolgálati akciót emlegetve.

Ez egy elképesztő botrány, Magyarországon ilyen tömegű adatszivárgásra nem volt példa. Egy ilyen brutális adatlopás, személyes adatok illetéktelen kezekbe juttatása nem maradhat következmények nélkül

– fogalmazott Deutsch Tamás.

Úgy vélte, az összes embernek csalódnia kell, aki jóhiszeműen odaadta a személyes adatát és hitt Magyar Péternek. Az ukránok fejlesztették a Tisza applikációját, Magyar Péter pedig ezeket az adatokat átadta ukrán segítőinek és támogatóinak, nyilvánvalóan ez volt az üzlet – tette hozzá.

Deutsch Tamás szerint az adatszivárgási botrány jó ürügyet kínál a Tiszának, hogy ismét elhalassza az országgyűlési képviselő-jelöltjeinek bemutatását, akik

„olyanok, mint Columbo felesége. Beszélnek róluk, de nem látta őket senki”.

A Fidesz politikusa elmondta, nem nevezhető tömegpártnak az a formáció, amelynek összesen 26 tagja van és lasszóval fogdossák azokat a futóbolondokat, akiket képviselő-jelöltnek lehet állítani.

Elképzelhető, hogy mennyire megalapozott döntéseket fognak majd hozni

– tette hozzá.

A képviselő szerint Magyar Péter mellett dolgozik az SZDSZ teljes szakmai holdudvara, és ez az agytröszt dolgozza ki a megszorító elképzeléseket, melyeket a Tisza meg akar valósítani, a brüsszeli elvárásoknak megfelelve.

A megszorításokkal szemben a Fidesz elképzelése a 14. havi nyugdíj, több mint 2,5 millió nyugdíjas megvédése

– közölte Deutsch Tamás.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)