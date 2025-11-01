Orbán Viktor: Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen

„Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen” – írta szombaton kora délután közzétett posztjában Orbán Viktor miniszterelnök, aki szomorúnak nevezte a történteket.

Orbán Viktor a lengyel kormányfő támadásáról azt írta: „Azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban.”

„Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette”

– fogalmazott a magyar miniszterelnök lengyel kollégájáról.

Hozzátette: Donald Tusk „most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú.”

„A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön” – írta végül a posztban Orbán Viktor.

Az utóbbi hetekben több közvélemény-kutatás is kimutatta azt, hogy a lengyel kormányfő nehéz helyzetben van belpolitikailag.

Kiemelt kép: Donald Tusk és Orbán Viktor 2014 májusában Pozsonyban. Fotó: MTI/Michal Svítok.