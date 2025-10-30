Komoly béremelések jönnek, kibővítik az árrésstopot, Orbán Viktor találkozik Donald Trumppal – itt vannak a rendkívüli Kormányinfó bejelentései

A magyar kormány szerdai ülése után csütörtök reggel 8 órás kezdettel Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Cikkünk frissül!

„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!” – írta a közösségi oldalán még szerdán Orbán Viktor.

A miniszterelnök előzőleg a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy aznap kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemissziójának újabb állomásáról.

A terv szerint reggel 8-kor kezdődő kormányinfó részleteit percről percre követjük majd az alábbi cikkünkben.

Gulyás Gergely szerint az adóemelés és a háború kérdése összefügg

A miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte mondandóját: a korai időpontra azért volt szükség, mert a Fidesz bizonyos döntéshozó szervei ma ülésezni fogtak, ezért előbbre hozták a Kormányinfót.

Energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások fognak születni – jelentette be Gulyás Gergely. A tervezett békecsúcs helyszíne Budapest lenne, és a találkozó lehetőséget ad arra, hogy a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen a két fél. Nincs vita a békecsúcs kapcsán, de valóban el kellene jutni odáig, hogy a háborúzó felek között békemegállapodás szülessen – mondta Gulyás Gergely.

Mint mondta, a tárgyalt témák egyike az volt, hogy a héten mindenkihez eljuttatják az adózásról szóló nemzeti konzultációt. A vita lényege az, hogy van-e értelme változtatni az adórendszer, vagy megfelelően működik az utóbbi években kialakított formátum – emlékeztetett, majd hozzátette, hogy a vita azért is fontos, mert Ukrajnának sem lehetne máshogyan pénzt adni, mint adóemeléssel.

„Aki a háborút elutasítja, az nyugodtan mondhat nemet az adóemelésre is,” aki pedig támogatni akar, az nem fog tudni nemet mondani az adóemelésre – mondta.

A miniszter emlékeztetett, hogy november 30-ig tart a konzultáció, mindenkit arra biztatnak, hogy mondjanak véleményt.

Gulyás Gergely arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor „november 7-én” Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban (a sajtóban eddig mindenhol november 8-i dátum jelent meg – elképzelhető, hogy az időeltolódásból adódik a különbség). Mint mondta, dolgoznak a találkozó részleteinek előkészítésén, de arra készülnek, hogy lesz majd egy nyilvános, közös sajtótájékoztató is a Fehér Házban a megszokott protokoll mentén.

A miniszter szerint

az a cél, hogy energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi együttműködésről szóló megállapodások szülessenek.

Ezek egy részéről már megállapodtak, a többiről pedig zajlanak az egyeztetések.

A miniszter beszélt a budapesti békecsúcsról is, amelyről azt mondta: nagyon fontos Magyarország és Európa számára, hogy az amerikai elnök sikerrel járjon a béke iránti törekvésben. Emellett a washingtoni találkozó is jó lehetőség, hogy Orbán Viktor és Donald Trump tárgyaljanak a békéhez vezető lehetséges útról.

Kibővítik az árréstopot; jelentős béremelés jön a jövő év elejétől a kulturális és a szociális ágazatban, megduplázzák a nevelőszülőknek járó összeget

A miniszter szerint a kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop meghosszabbításáról, amelyet 2026. február 28-ig hosszabbítottak most meg.

Valamint azt is meghatározták, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedés december 1-től további tizennégy termékkörrel bővüljön.

Ezek közt vannak:

bizonyos marha és sertéshúsok;

bizonyos sajttermékek;

több gyümölcs: az alma, a körte, a szilva, a szőlő;

fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika;

és a bébiételek.

Gulyás Gergely ezután beszélt arról is, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek használatát lehetővé teszik majd hidegélelmiszer vásárlására is.

Emellett döntöttek arról is, hogy a szociális ágazatban január 1-vel 15 százalékos béremelést fognak végrehajtani.

Ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, mert ők ennél is nagyobb emelést kapnak: az ő járandóságukat megduplázzák – ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely kifejtette: fontosnak találják a nevelőszülői hálózat fejlesztését (noha, mint mondta, ezen a területen eddig viszonylag kevés kritika érkezett),

és arra számítanak, hogy a 100 százalékos emelés jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a legtöbb gyermekotthonban lakó kiskorú nevelőszülőknél nevelkedhessen a jövőben.

Emellett arról is döntés született, hogy a kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre január 1-től kezdve: Gulyás Gergely szerint ez azt is eredményezheti majd, hogy többen fognak dolgozni ezen a szakterületen.

A kormány meghallgatott egy jelentést arról is, hogy mi okozhatta a Mol százhalombattai finomítójában történt robbanást.

„A kormánynak az a határozott célkitűzése, hogy ennek a robbanásnak az árát semmiképpen ne a magyar autósoknak kelljen megfizetni”

– mondta Gulyás Gergely, ismertetve azt, hogy felhatalmazták Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Mollal folytatott tárgyalásokra, annak érdekében, hogy a vállalat ne magyarországi áremelésekkel kompenzálja a károkat.

Ezt követően Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette, hogy országszerte milyen beruházásokat adtak át az utóbbi napokban, amelyet követően újságírói kérdésekkel folytatódott a Kormányinfó.

Orbán Viktor is a százhalombattai esetről posztolt

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről ”– írta a miniszterelnök csütörtök reggel a közösségi oldalán, hozzátéve:

„A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben.”

„A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó” – írta Orbán Viktor.

A posztját azzal zárta: „A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.” (A benzinárak mostanáig egyébként nem a százhalombattai eset, hanem inkább Donald Trumpnak az orosz olajexport elleni szankciói miatt kezdtek el emelkedni az utóbbi napokban – nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon).

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án. MTI/Hegedüs Róbert.