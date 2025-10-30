Nemzeti konzultáció – Vigyük tovább a békemenet erejét, ne vihessék a magyarok pénzét Ukrajnába – mondta Hidvéghi Balázs

Vigyük tovább a békemenet erejét! Tiltakozzunk Brüsszel háborús adóemelései ellen! Töltsük ki, és küldjük vissza a nemzeti konzultációt! – javasolta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön. Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséhez kapcsolt videóban egyebek között azt mondta, az öt kérdésre, öt nemet kell mondani.

Az államtitkár a Facebook-oldalán közzétette videóban azért tartotta fontosnak a nemzeti konzultáció kitöltését, mert nem akarják, hogy

„brüsszeli elvárásra megemeljék itthon a magyarok adóját, és aztán a pénzt elvigyék az ukrán háború finanszírozására”.

A politikus, aki videóját azzal osztotta meg, hogy „vigyük tovább a békemenet erejét”, áttekintette a konzultáció öt kérdését.

Az első kérdéssel kapcsolatban, amely a személyi jövedelemadóról (szja) szól, azt mondta, Magyarországon egységesen 15 százalék ez az adónem, az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

„Mi ezt szeretnénk alacsonyan tartani. Brüsszel azonban adóemeléseket akar végrehajtani. Mi ezt nem szeretnénk, ezért azt mondjuk, hogy nem szabad megváltoztatni az egykulcsos adórendszert, alacsonyan kell tartani az adókat”

– összegezte a kormánypárti álláspontot.

Hidvéghi Balázs a második kérdés esetében fontosnak nevezte a gyermeket nevelő, dolgozó szülők adókedvezményeinek megtartását. Úgy fogalmazott, „szerintünk fontos, hogy Magyarországon adókedvezményeket adunk, fontos, hogy támogassuk a családokat, ezt szeretnénk folytatni, ezért nemet mondunk azokra a törekvésekre, hogy ezeket megszüntessék, tehát nem értünk egyet azzal, hogy szűkítsék a családi adókedvezményeket”.

Az államtitkár szerint ugyanilyen fontos kérdés az adómentesség, amelyről a harmadik kérdés szól.

Emlékeztetett arra, hogy

a gyermeket nevelő édesanyák egyre nagyobb számban és arányban kapnak adómentességet. A politikus szerint ez fontos dolog, és nem értenek egyet azzal, hogy az szja-mentességet megszüntessék az édesanyák és a fiatalok esetén, ezért nemet mondanak a harmadik kérdésre is.

Hidvéghi Balázs azt mondta, a negyedik kérdés arról szól, hogy az olcsó orosz energia helyett esetleg máshonnan, drágábban szerezze-e be az ország energiaforrásokat. Hozzátette, szerintük fontos, hogy Magyarország olcsón jusson energiához.

Nem akarják, hogy megszabják az országnak, hogy honnan vegyen és mennyiért energiát – hangoztatta, úgy folytatva, ez legyen a magyarok döntése.

Elmondta azt is, a rezsicsökkentést is szeretnék fenntartani, amelynek az a feltétele, hogy olcsón jusson az ország energiához, ezért nemet mondanak azokra a törekvésekre, amelyek ezt megváltoztatnák és eltörlik a rezsicsökkentést.

Az államtitkár a társasági adóról szóló ötödik, utolsó kérdés kapcsán emlékeztetett arra, hogy Magyarországon nagyon alacsony, 9 százalékos ez az adó. Hozzátette, ez egy versenyképességi előny az országnak, hiszen a cégeknek megéri munkahelyeket létrehozni és fenntartani.

„Nem akarjuk megengedni, hogy megemeljék a társasági adót, máshol ez jóval magasabb, mi szeretnénk alacsonyan tartani, ezért nemet mondunk arra, hogy megemeljék a társasági adót”

– közölte.

Vigyük tovább a Békemenet erejét! Tiltakozzunk Brüsszel háborús adóemelései ellen! Töltsük ki, és küldjük vissza a Nemzeti Konzultációt! Közzétette: Hidvéghi Balázs – 2025. október 29., szerda

Hidvéghi Balázs úgy összegzett, öt kérdés, öt nem. A kérdőívet ingyenes válaszborítékban lehet visszaküldeni postán – jegyezte meg.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)