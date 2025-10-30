„Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan” – fogalmazott egy felvételen a Tisza Párt nyugdíjszakértője

„A tiszás nyugdíjszakértő nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar” – írta csütörtöki cikkében a Mandiner. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy Simonovits András korábban migránsok betelepítését szorgalmazta, amikor úgy fogalmazott: „Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan…”

A Mandiner csütörtöki cikkében írt arról, hogy a Tisza Párt összefüggésbe hozott és korábban már egy nyugdíjasokra, a nyugdíjakra kivetett adót, illetve a Nők 40 intézkedés eltörlését szorgalmazó Simonovits András már évekkel ezelőtt azt mondta, nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!

A lap a cikkben emlékeztet rá: a Tisza Párt rendezvényén is felszólaló szakember régóta szorgalmazza a nyugdíjrendszer átalakítását és a kifizetések csökkentését is elkerülhetetlennek tartja.

„Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet 50 milliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani”

– fogalmazott Simonovits András egy felvételen, melyet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is közzétett a közösségi oldalán.

Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar! Közzétette: Orbán Balázs – 2025. október 30., csütörtök

Kiemelt kép: Simonovits András (Fotó: MTI/Beliczay László)