Demeter Szilárd távozik a tisztségéből, miniszteri biztos lesz belőle – írja az Index

Az Index információi szerint távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) éléről Demeter Szilárd. A volt elnök nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát, utódja pedig Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz számos kulturális intézmény felügyeletét ellátó szervezet élén.

Az Index szerint a magyar kormány szerdai ülésén született hivatalos döntés arról, hogy Demeter Szilárd távozik a Közgyűjteményi Központ éléről, és nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát (bár a csütörtöki Kormányinfón erről nem esett szó).

A portál azt írja, hogy Demeter Szilárd utódja Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz, aki a korábbi pozícióját is megtartva veszi át a központ vezetését.

A 2024-ben létrejött Közgyűjteményi Központhoz tartozó intézmények – a Magyar Nemzeti Múzeum, a nyolc éve zárva lévő Iparművészeti Múzeum, a költözésre ítélt Természettudományi Múzeum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár – az összevonással elvesztették korábbi önállóságukat.

Most viszont komoly változást jelent az is, hogy az intézményben látható eddigi centralizáció helyett az új vezető feladata már az óvatos decentralizáció lesz.

A teljes önállóságukat azért nem kaphatják vissza a tagintézmények, mert megszűntek az önálló jogi, gazdaság és műszaki osztályok, de a decentralizáció révén nagyobb szakmai autonómiát élvezhetnek majd – jegyezte meg az Index.

Kiemelt kép: Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke sajtótájékoztatót tart a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Könyvtártermében 2024. október 4-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)