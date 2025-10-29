Műsorújság
Videó készült arról, ahogy Orbán Viktor kitölti a nemzeti konzultációt

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.29. 16:41

| Szerző: hirado.hu
A miniszterelnök a konzultációs ív kitöltése közben hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt elvenné a 25 éven aluli fiatalok, illetve az édesanyák adókedvezményét és világossá tette, hogy a magyar kormány ezzel nem ért egyet. „Közben kiderült, hogy a Tisza nyugdíjadót is bevezetne, azt is ellenzem” – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor.

A miniszterelnök Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban az látható, amint a kormányfő éppen a Tisza Párt adózással kapcsolatos terveiről szóló Nemzeti Konzultációs ívet tölti ki.

A kormányülésen készült felvételen Orbán Viktort Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatta arról, hogy ő már feleségével együtt kitöltötte és be is dobta a postaládába az íveket. A kormányfő a konzultációs ívek kitöltése közben, annak egyik kérdésénél azt hangsúlyozta, hogy

a Tisza Párt elvenné a 25 éven aluli fiatalok, illetve az édesanyák adókedvezményét és világossá tette, hogy a magyar kormány ezzel nem ért egyet.

Közben kiderült, hogy a Tisza nyugdíjadót is be akar vezetni, azt is ellenzem” – mondta Orbán Viktor a konzultációs ív kitöltése közben, majd Szijjártó Pétert kérte meg, hogy szíveskedjen az őáltala kitöltött dokumentumot is elhelyezni a postaládában.

Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában. 😎

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 29., szerda

 

Orbán Viktor: A Tisza nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be a programját, hanem véletlenül kikotyogja

A Tisza nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be a programját, hanem véletlenül kikotyogja – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerdán. A miniszterelnök hozzáfűzte, hogy amikor pedig kiderül, hogy ez nem tetszik az embereknek, megsértődnek és csalást kiáltanak.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

