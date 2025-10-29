Videó készült arról, ahogy Orbán Viktor kitölti a nemzeti konzultációt

A miniszterelnök a konzultációs ív kitöltése közben hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt elvenné a 25 éven aluli fiatalok, illetve az édesanyák adókedvezményét és világossá tette, hogy a magyar kormány ezzel nem ért egyet. „Közben kiderült, hogy a Tisza nyugdíjadót is bevezetne, azt is ellenzem” – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor.

A miniszterelnök Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban az látható, amint a kormányfő éppen a Tisza Párt adózással kapcsolatos terveiről szóló Nemzeti Konzultációs ívet tölti ki.

A kormányülésen készült felvételen Orbán Viktort Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatta arról, hogy ő már feleségével együtt kitöltötte és be is dobta a postaládába az íveket. A kormányfő a konzultációs ívek kitöltése közben, annak egyik kérdésénél azt hangsúlyozta, hogy

„Közben kiderült, hogy a Tisza nyugdíjadót is be akar vezetni, azt is ellenzem” – mondta Orbán Viktor a konzultációs ív kitöltése közben, majd Szijjártó Pétert kérte meg, hogy szíveskedjen az őáltala kitöltött dokumentumot is elhelyezni a postaládában.

