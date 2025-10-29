Orbán Balázs: Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek, pedig mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek Magyar Péterék. Orbán Balázs a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében világossá tette: nem hagyják, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől.

„Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek” – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán szerdán.

Orbán Balázs bejegyzésében azt hangsúlyozta:

nem hagyják magukat megfélemlíteni, az igazság utat tör és mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek.

Orbán Balázs állításának bizonyítására arról írt, hogy habár Magyar Péter most megpróbál úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a saját nyugdíjszakértőjükhöz, Simonovits András egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit.

A kormányfő politikai igazgatója felidézte: Simonovits András azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem„ „kérték”” tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat – emlékeztetett a szakértő korábban elhangzottakra.

Orbán Balázs posztjában kiemelte, hogy

a Tisza nyugdíjszakértője a 24.hu-nak adott interjúban részletezte, hogy miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő ebben arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió”.

„Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni” – idézte Simonovits András szavait Orbán Balázs, aki arra is emlékeztetett, hogy a szakértő az ATV Egyenes beszéd című műsorában elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”.

Simonovits András amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni – emlékeztetett a kormányfő politikai igazgatója, hozzátéve, hogy nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán, hanem Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója is, aki az egyik Tisza-sziget eseményen így fogalmazott:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az internetre feltöltött videó leírása alapján a „Dr. Erőss Pál Szob és környéke TISZA Sziget” szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket.

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Orbán Balázs a bejegyzésben kitért Surányi György mondataira is. A baloldal egykori jegybankelnökét tiszás tanácsadóként említve felidézte, hogy a Partizán egyik adásában arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra.

„Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”

– mondta az említett adásban Surányi György.

A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésben végezetül Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt alelnökének szavait idézte, aki az egyik Tisza-sziget eseményen arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”.

„Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának” – emlékeztetett rá Orbán Balázs, aki azt is megemlítette, hogy ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május elsején.

Akkor a műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor »ezt kivezeted«, hogy akkor »adókat emelsz«”, vagyis ez Orbán Balázs szerint azt jelenti, hogy az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat.

Íme, ezek a „soha el nem hangzott mondatok” az „általuk nem ismert emberek” szájából – állapította meg a kormányfő politikai igazgatója, egyben közölte, hogy bejegyzésének kommentjei között minden ezzel kapcsolatos videó és forrásanyag elérhető.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is! ”

– hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

