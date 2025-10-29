Budapesti csőd, „Tisza Sziget Fesztivál”, Karácsony ellen tüntető taxisok – parázs vitákkal indult a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése

Budapest pénzügyi helyzetéről, a Sziget Fesztivál jövőjéről, a Tisza Párt október 23-ai Nemzeti Menetéről, az elmúlt egy év testületi munkájáról, valamint a gyermekvédelemről is szó volt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a napirend előtti felszólalásokban – számolt be az MTI. Emellett a taxisok is tüntettek az épület előtt, de olyan felvetés is érkezett, hogy nevezzék át a Szigetet, „Tisza Sziget Fesztivál”-ra.

A napirend előtti felszólalások sorát Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője kezdte, és arról beszélt, hogy egy normális országban a fővárosnak nem kellene könyörögni az életben maradásért. „Budapest nem egy fejőstehén, hanem Budapest egy büszke, szabad és európai nagyváros” – fogalmazott.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője azt mondta, hogy az október 23-ai nemzeti menettel világossá vált, hogy a pártjuk mögött áll a magyar társadalom többsége, 165 nap múlva rendszerváltás lesz és majd a Tisza-kormány biztonságot és jólétet teremt mindenkinek.

Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) szavai szerint a közgyűlés elé kerülő bizottsági jelentés elég súlyos megállapításokat tesz azzal kapcsolatban, hogy „minimum hanyag gazdálkodás folyt a főváros egyes cégeiben”. „Tehát visszásan cseng, hogy a fővárosnak nincs pénze semmire, amikor közben azt látni, van” – mondta.

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta: ha nem tudják rendezni a pénzügyi kérdéseket december 31-ig, akkor nem tudják majd megnyitni január elsején a hitelszámlát. Közölte, a fővárosi szakszervezetek szerdán jelezték, hogy a fővárosi sztrájkbizottság összehívását kérik.

A főpolgármester korábban arra is figyelmeztetett, hogy Budapest anyagi szempontból halálos döfést kaphatott.

„A ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon, hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is” – írta reggeli Facebook-posztjában, amire Nagy Márton gazdasági miniszter is reagált később.

Tüntetnek a taxisok, a Szigetből pedig „Tisza Szigetet” csinálna a Kutyapárt

Az ülést megelőzően – a szeptemberi alkalomhoz hasonlóan – a Városháza előtt ismét taxisok lepték el az utcát és a parkolót, hogy felszólaljanak az elmúlt közgyűlésen elfogadott rendelet néhány pontja ellen.

Az Indexnek elmondták, hogy a tarifák emelésének elmaradása, a létszámstop hiánya és az illegális konkurencia elleni fellépés hiánya aggasztja őket a legjobban. Több képviselőnek is írtak annak érdekében, hogy a mai közgyűlésen felolvashassák, ám választ nem kaptak.

Végül az ülésterembe is felmentek az ülés kezdetekor, hogy megpróbáljanak szót kapni.

Az Index szerint Radics Béla fideszes képviselő később szintén azt kérte, hogy a tüntető taxisok is mondhassák el véleményüket, majd fel akarta olvasni a levelüket.Karácsony Gergely válaszában jelezte, hogy erre a napirendi pontok tárgyalásánál nincs mód, csak később lehet róla szó. Végül egy hosszas vita eredményeképp azonban belement a főpolgármester abba, hogy felolvassa a levelüket.

Az ülés egyik legforróbb témája a Sziget Fesztivál bizonytalan jövője volt. Karácsony Gergely még október közepén jelezte, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta, hogy a főváros és a fesztivál közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget külföldi tulajdonosának üzleti döntése állhat.

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója és korábbi tulajdonosa vállalta, hogy megpróbálja megmenteni a Szigetet egy átszervezéssel, viszont ehhez a fővárosi képviselőkre is szükség van, mivel az első lépés szerinte és a főpolgármester szerint az lenne ehhez, hogy megszavazzák a Sziget Zrt-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetését. Ez korábban három bizottsági ülésen is napirendre került, de egyszer sem sikerült átvinni a javaslatot.

Ezen előzmények után Baranyi Krisztina Ferencvárosi polgármester a szerdai ülésen, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciójának nevében felszólalva azzal érvelt, hogy Gerendai Károly a keddi bizottsági ülésen részletesen ismertette a fesztivál eddigi eredményeit, számait. De elmondása szerint ez sem hatotta meg a Tisza és a Fidesz képviselőit, akik továbbra sem támogatták szerdán a közterület használati megállapodás megszüntetését.

Mindezt látva a Kutyapárt benyújtott egy módosító javaslatot arról, hogy

a Sziget Fesztivál neve legyen „Tisza Sziget Fesztivál”, Ruszin-Szendi Romulusz legyen a biztonsági főnöke, a Sziget körül a Tisza folyjon, ne a Duna;

legyenek a Szigeten analóg sátrak a Digitális Polgári Köröknek, Nagy Feró és a Vörös Hadsereg ének-, és tánckara legyen a headliner; csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni a fesztiválon, és csak készpénzzel és Erzsébet utalvánnyal lehessen fizetni – hangzott a Kutyapárt javaslata a Népszava szerint.

Gerendai Károly ennél komolyabb hangvételű felszólalást intézett a plánumhoz az Index szerint, és azt mondta: „Innentől azt érdemes mérlegelni, hogy ha sikerül a jelenlegi tulajdonosból kiperelni a szerződést, akkor a főváros használja-e majd ezt a területet. Viszont ha nem sikerül, akkor ott semmi nem lesz, tehát bevétele sem lesz se a fővárosnak, se senkinek.”

„Olyan mértékű késésben vagyunk jelen pillanatban, hogy tényleg minden nap számít”

– mondta Gerendai, aki szerint mind a fellépőkkel, mind a jegyárusítással el vannak késve már most. Ha lehetőséget kapnak erre, akkor rendkívüli közgyűlés összehívását javasolja, hiszen „nincs időnk újabb 30 napot várni” – tette hozzá, majd azt kérte a közgyűléstől, hogy sikerüljön a jelenlegi szerződést felbontani és újat kötni nagyon gyorsan, hogy el tudják kezdeni a szervezői munkát.

Budapesti csőd, Budapest Brand botrány

A főváros anyagi helyzetével kapcsolatban Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Karácsony Gergelyt kritizálta az ülésen. Mint mondta: évek óta hallgatják azt, hogy Budapest mindjárt csődbe megy, miközben például a Budapest Branddel kapcsolatban lehet látni, hogy mennyi pénzt sikerült elégetni, 400 millió forintot költöttek csak kommunikációra.

„Maga azt csinálja, hogy a főváros pénzügyi helyzetéről egy darab előterjesztést nem hoz ide, mindenféle pénzköltésre tesz javaslatot, majd kioktat mindenkit és a fellegekből lenéz ránk, hogy micsoda szörnyű egy közgyűlés ez, hogy nem a csődhelyzettel foglalkoznak”

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szintén beszélt a Budapest Brand-botrányról, és azt mondta: ha az önkormányzat egyértelmű helyzetet tudott volna mutatni a cégekkel kapcsolatban, akkor nem lenne most ez a helyzet, egy ilyen csődközeli szituációban.

A közben kibukott Budapest Brand-botrány szerinte joggal borzolja az emberek kedélyét, hiszen sok millió forint ment el felesleges dolgokra, rossz szerződésekre. Szerinte a fővárosi vezetés aggódik amiatt, hogy a többi „nagy céget is meg akarjuk abajgatni”, de megnyugtatott, hogy nem fogják ezt elengedni, hiszen ha a kisebb cégeknél ilyenek történtek, akkor „mi lehet az igazi mamutcégeknél?”.

„A fővárosiaknak joguk van látni, hogy miként gazdálkodik a főváros a pénzükkel. Ha a főpolgármester úrnak nincs mit takargatnia, akkor az élére állhat a vizsgálatoknak, és fél év után végre elindulhat valami”

– fogalmazott a fideszes politikus.

Gál József (Podmaniczky Mozgalom) erre reagálva arról beszélt, hogy a Budapest Brand vizsgálóbizottság 12 ülést tartott, és egy 143 oldalas jelentést alkottak, javaslatokkal a vezetés és a közgyűlés számára, hogy „a hibákból tanuljunk is, és merre kellene továbbvinni a dolgokat”. Hiába hívták kétszer is Faix Csabát – a Budapest Brand vezetőjét – és több magas rangú vezetőt, nem akartak elmenni az ülésekre. Kérdésekkel fordult Karácsony Gergelyhez a 2024-es kampánya, a parkolóhelyekre elherdált pénzek, a vezetőknek kifizetett rezsitámogatások és a visszamenőleg kifizetett prémiumok ügyében is. „Ez a legnagyobb baj, ahogy a BB képviselői hozzáálltak a cég pénzéhez” – zárta.

A taxisok továbbra is tüntetnek

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt – számolt be az MTI, amely szerint csütörtökön és pénteken is lesznek demonstrációk.

A Fővárosi Taxi Egyesület korábbi közleménye szerint az eseményt azért szervezték, mert „bizonyos érdekcsoportok” a szabad taxizást ellehetetlenítve külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni.

A taxisok a Közgyűlés ülése alatt a belváros más részein is forgalomlassító demonstrációkra gyűltek össze. A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke a közgyűlési ülésről távozva közölte, hogy az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnének kihasználni, ezért a csütörtöki közmeghallgatáson is részt vesznek majd.

Váczi Norbert hozzátette, hogy a követeléseik ugyanazok, mint az egy hónapja tartott tiltakozáson is, tehát a tarifamódosítás és a létszámszabályozás mellett az illegális személyszállítás elleni küzdelmet tekintik a céljuknak.

A tárgyalások nem haladtak, ezért a tiltakozók minden közgyűlésen meg fognak jelenni, amíg nem lesznek eredmények. Más lehetőség nem látszik, mert a megegyezés Karácsony Gergellyel egyre kevésbé valószínű, de „erőteljesebb nyomásgyakorlással” talán célt lehet érni – fogalmazott.

A tiltakozás három napon át Budapest több pontján forgalomlassító demonstrációkkal folytatódik.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt.