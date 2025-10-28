Orbán Viktor szerint Brüsszel legújabb terve „egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet”

Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-posztjában arról írt: az Európai Bizottság azon terve, amelynek értelmében lefoglalnák és Ukrajna finanszírozására használták fel az európai orosz kintlévőségeket, akár egy európai-orosz háborúhoz is elvezethet.

„Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik” – olvasható a miniszterelnök oldalán megjelent bejegyzésben.

„Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette:

„Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot.”

„Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin” – írta.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának 2025. október 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.