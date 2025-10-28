Navracsics Tibor bemutatta a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör tagjait

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldalán tudatta, hogy megalakult a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör. Navracsics Tibor a bejegyzésben bemutatta a frissen létrejött DPK tagjait is.

Bemutatkozik a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán kedden. Navracsics Tibor ismertetése szerint ez a Digitális Polgári Kör (DPK) a Dunántúlról, Magyarország gazdasági és kulturális szempontból egyaránt kivételesen gazdag erőtartalékot jelentő területéről, annak jelenéről és jövőjéről való közös gondolkodás digitális tere.

A tárcavezető közölte, hogy az új DPK alapító tagjai rajta kívül, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár, illetve Porga Gyula, Veszprém polgármestere, valamint Karsai Béla, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának elnöke, L. Simon László miniszteri biztos, író, költő, Láng Zsolt kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus és Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Navracsics Tibor bejegyzése végén a miniszter közös gondolkozást kért.

Kiemelt kép: facebook.com/DrNavracsicsTibor