Magyar Nemzet: Több mint 30 ezren „kiregisztráltak” a Tisza Párt applikációjából

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt több mint harmincezer szimpatizánsa hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával az adatszivárgási botrányt követő időszakban. A lap úgy tudja: Magyar Péter és az alkalmazásért felelős alelnök, Radnai Márk között annyira kiéleződött a viszony, hogy már mások előtt is nyíltan veszekednek.

A Magyar Nemzet keddi cikkében arról írt, hogy rengeteg embert eltántorított a Tisza Világ applikációt használók közül az október elején kirobbant adatszivárgási botrány. A lap információi szerint több mint 30 ezren hagytak fel az alkalmazás aktív használatával a botrányt követő időszakban.

Az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett – írták, hozzátéve, hogy az első közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán „kitalált gyerekmese” az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.

A Magyar Nemzet úgy tudja,

a történtek miatt alaposan megromlott a viszony Magyar Péter és Radnai Márk között, állítólag már nyíltan veszekednek mások előtt.

Ahogyan arról a közmédia is több ízben beszámolt, október 6-án derült ki, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. Az Index akkor azt írta: joggal merül fel, hogy miért külföldi informatikusokkal dolgoztak Magyar Péterék, és miért éppen egy ukrán cégre esett a választásuk. Szerintük az is kérdéses, hogy vajon Ukrajnába kerültek-e a magyar felhasználók adatai. Hozzátették: a Tisza Párt számára azért is különösen kellemetlen lehet, ami történt, mert korábban is előfordult már, hogy aktivistáik adatait nem voltak képesek biztonságosan kezelni, és azok nyilvánosságra kerültek a párt Discord-szerveréről.

Ezt követően az is nyilvánossá vált, hogy a mobiltelefonos applikációból nevek, telefonszámok és e-mail-címek is kikerültek. Sokan ugyanakkor csak azután értesültek a történtekről, hogy megkeresést kaptak az adatok alapján különböző sajtóorgánumoktól. Orbán Viktor az esett kapcsán a Facebook-oldalán tette egyértelművé: akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit

Mint ismert,az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódásba fogott, akárcsak a magyar elhárítás és hírszerzés, de korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult az applikáció miatt a Tiszához.

Kiemelt kép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: hirado.hu)