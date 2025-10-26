Újabb fejlemény a Semjén Zsolt elleni rágalmazási ügyben: súlyosbodott a gyanú

Az ügyészség nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt folytat nyomozást Semjén Zsolt ügyében – derült ki egy, a politikus által közzétett dokumentumból. Ez egy súlyosabb, minősített kategóriát jelent ezen a bűncselekménytípuson belül, amelynek a büntetése is nagyobb lehet.

Mint írtuk, az ügyészség hétközben ismertetett az hosszú iratot, amelyben közölték: a Szőlő utcai ügyben semmilyen formában nem merült fel politikus érintettsége.

Semjén Zsolt (vagy valaki a megbízásából) ettől függetlenül korábban már feljelentést tett rágalmazás miatt, és ennek alapján elindult egy nyomozás. Ennek is tudható be az, hogy szeptember végén már házkutatást tartottak a vádak megfogalmazóinál.

A miniszterelnök-helyettes szombaton közzétett egy új dokumentumot, amely szerint azonban

már nemcsak pusztán rágalmazás miatt, hanem „aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt és jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége miatt” zajlik a nyomozás.

A dokumentum szerint ennek előzménye az volt, hogy Semjén Zsolt képviselője október 13-án tett emiatt egy külön feljelentést. Ezzel összefüggésben a Budapesti I. és XII. kerületi ügyésség közölte, hogy átvették az ügyet, és elrendelték a szóban forgó nyomozást, amelynek lefolytatásával a Készenléti Rendőrséget bízták meg.

A politikus a poszt kommentárjában azt írta: „Miután bebizonyosodot, hogy a kormánytagokat – így a miniszterelnök helyettest is – minden alapot nélkülözve, ártatlanul rágalmazták meg, a Kereszténydemokrata Néppárt elvárja a rágalmazók bocsánatkérését!”

Mi a különbség?

A Büntető Törvénykönyv hatályos változata azt mondja, hogy rágalmazást követ el az, „aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Ehhez képest, ha a rágalmazást „a) aljas indokból vagy célból; b) nagy nyilvánosság előtt, vagy c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el”, akkor az minősített esetnek minősül,

és ebben az esetben a büntetés akár két évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Aljas indokból vagy célból elkövetettnek rágalmazás lehet például az, ha valakiről azért állítanak a becsületet sértő tényt, mert ezzel az illető a saját pályafutását akarja támogatni. A nagy nyilvánosság esete pedig szintén könnyen fennállhat, azok után, hogy országos sajtóhír lett az ügyből.

A szóban forgó passzusnál ugyanakkor azt is megjegyezték még, hogy „nem büntetendő rágalmazás miatt annak a cselekménye, aki az (1) bekezdésben meghatározottakat a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el, feltéve, hogy cselekménye nem irányul a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására.”

Semjén Zsolt a hét elején azt is elmondta a parlamentben, hogy szerinte kicsoda (vagy inkább micsoda) is Zsolti bácsi.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán.